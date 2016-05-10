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«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих»
«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих» Галина Ботт рассказала The Village о культуре питания, старых вещах и переезде на Патриаршие
«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих»

«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих»
Галина Ботт рассказала The Village о культуре питания, старых вещах и переезде на Патриаршие