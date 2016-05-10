Подписка
Поиск по сайту
Новости
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
twitter
facebook*
youtube
telegram
instagram*
Индустрия
«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих»
Галина Ботт рассказала The Village о культуре питания, старых вещах и переезде на Патриаршие
Индустрия
«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих»
Галина Ботт рассказала The Village о культуре питания, старых вещах и переезде на Патриаршие