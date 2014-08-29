17 новых кафе, ресторанов, баров и один продуктовый магазин Кафе и бар Holy Fox, суши-бар владельцев «Сумосана», пиццерия Zotman Pizza Pie, ресторан греческой кухни Molon Lave и ещё 14 мест — The Village узнал, какие заведения открываются в городе осенью