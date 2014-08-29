В Москве открылся паб «Немец-Перец. Колбаса»
В пабе представлены 26 сортов крафтового пива из разных стран
В Москве открылся паб «Немец-Перец. Колбаса» В пабе представлены 26 сортов крафтового пива из разных стран
«Ресторанный синдикат» открывает ресторан B.I.G.G.I.E.
B.I.G.G.I.E. появится на месте закрывшегося ресторана Beefbar Junior
«Ресторанный синдикат» открывает ресторан B.I.G.G.I.E. B.I.G.G.I.E. появится на месте закрывшегося ресторана Beefbar Junior
Владелец «Ресторанного синдиката» открыл ресторан индийской кухни «Жизнь Пи»
За кухню в «Жизнь Пи» отвечает команда поваров из Индии
Владелец «Ресторанного синдиката» открыл ресторан индийской кухни «Жизнь Пи» За кухню в «Жизнь Пи» отвечает команда поваров из Индии
White Rabbit Family и «Ресторанный синдикат» открыли ресторан Kutuzovskiy 5
В меню собрали традиционные русские рецепты, переделав их на современный манер
White Rabbit Family и «Ресторанный синдикат» открыли ресторан Kutuzovskiy 5 В меню собрали традиционные русские рецепты, переделав их на современный манер
17 новых кафе, ресторанов, баров и один продуктовый магазин Кафе и бар Holy Fox, суши-бар владельцев «Сумосана», пиццерия Zotman Pizza Pie, ресторан греческой кухни Molon Lave и ещё 14 мест — The Village узнал, какие заведения открываются в городе осенью