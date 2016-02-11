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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Предполагаемый экс-зять Путина возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами

Кирилл Шамалов заработал 2,3 миллиарда долларов на акциях «Сибура»

Предполагаемый экс-зять Путина возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами

Заработок предполагаемого зятя Путина от продажи доли в «Сибуре» оценили в 100 миллионов долларов

Он продал 17 % акций компании Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко

Заработок предполагаемого зятя Путина от продажи доли в «Сибуре» оценили в 100 миллионов долларов

Семья предполагаемого зятя Путина попала в список богатейших «кланов» России

Совокупное состояние Николая Шамалова и его сына Кирилла оценили в 2,4 миллиарда долларов

Семья предполагаемого зятя Путина попала в список богатейших «кланов» России

Навальный подал в суд на Путина (обновлено)

Иск связан с деятельностью зятя президента Кирилла Шамалова

Навальный подал в суд на Путина (обновлено)