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Новости

Предполагаемый экс-зять Путина возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами

Кирилл Шамалов заработал 2,3 миллиарда долларов на акциях «Сибура»

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Новости

Предполагаемый экс-зять Путина возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами Кирилл Шамалов заработал 2,3 миллиарда долларов на акциях «Сибура»

Новости

Заработок предполагаемого зятя Путина от продажи доли в «Сибуре» оценили в 100 миллионов долларов

Он продал 17 % акций компании Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко

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Новости

Заработок предполагаемого зятя Путина от продажи доли в «Сибуре» оценили в 100 миллионов долларов Он продал 17 % акций компании Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко

Новости

Семья предполагаемого зятя Путина попала в список богатейших «кланов» России

Совокупное состояние Николая Шамалова и его сына Кирилла оценили в 2,4 миллиарда долларов

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Новости

Семья предполагаемого зятя Путина попала в список богатейших «кланов» России Совокупное состояние Николая Шамалова и его сына Кирилла оценили в 2,4 миллиарда долларов

Ситуация

Навальный подал в суд на Путина (обновлено)

Иск связан с деятельностью зятя президента Кирилла Шамалова

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Ситуация

Навальный подал в суд на Путина (обновлено) Иск связан с деятельностью зятя президента Кирилла Шамалова