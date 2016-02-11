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Предполагаемый экс-зять Путина возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами
Кирилл Шамалов заработал 2,3 миллиарда долларов на акциях «Сибура»
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Предполагаемый экс-зять Путина возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами Кирилл Шамалов заработал 2,3 миллиарда долларов на акциях «Сибура»
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Заработок предполагаемого зятя Путина от продажи доли в «Сибуре» оценили в 100 миллионов долларов
Он продал 17 % акций компании Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко
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Заработок предполагаемого зятя Путина от продажи доли в «Сибуре» оценили в 100 миллионов долларов Он продал 17 % акций компании Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко
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Семья предполагаемого зятя Путина попала в список богатейших «кланов» России
Совокупное состояние Николая Шамалова и его сына Кирилла оценили в 2,4 миллиарда долларов
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Семья предполагаемого зятя Путина попала в список богатейших «кланов» России Совокупное состояние Николая Шамалова и его сына Кирилла оценили в 2,4 миллиарда долларов
Ситуация
Навальный подал в суд на Путина (обновлено)
Иск связан с деятельностью зятя президента Кирилла Шамалова
Ситуация