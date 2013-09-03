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KitKat признали самой влиятельной шоколадкой мира
Масштабная маркетинговая кампания бренда превратила потребление шоколада в социальное действие
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KitKat признали самой влиятельной шоколадкой мира Масштабная маркетинговая кампания бренда превратила потребление шоколада в социальное действие
Облако знаний
Внутренний продавец: 7 уловок, заставляющих покупать Известный маркетолог Мартин Линдстром, работающий в области нейромаркетинга, выделил семь факторов, особенно мощно влияющих на подсознание покупателей.
Облако знаний