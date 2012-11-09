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Новости ресторанов

На месте «Ходя Ходя» на Патриарших откроются «Китайские новости»

Помещение ресторана переделают в стилистике «Китайских новостей»

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Новости ресторанов

На месте «Ходя Ходя» на Патриарших откроются «Китайские новости» Помещение ресторана переделают в стилистике «Китайских новостей»

Новости ресторанов

В ресторане Soluxe Club обновилось меню

Шеф-повар Чэнь Юнцзян ввёл в каждый раздел меню традиционные китайские блюда и свои авторские находки

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Новости ресторанов

В ресторане Soluxe Club обновилось меню Шеф-повар Чэнь Юнцзян ввёл в каждый раздел меню традиционные китайские блюда и свои авторские находки

Еда

На Патриарших прудах открывается ресторан китайском кухни «Ходя Ходя»

За меню в заведении отвечают шеф-повары Павел Кириллов и Денис Крылов

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Еда

На Патриарших прудах открывается ресторан китайском кухни «Ходя Ходя» За меню в заведении отвечают шеф-повары Павел Кириллов и Денис Крылов

Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов
Рестораны
Еда на Artplay: 8 кафе и ресторановEdward’s Pub, Il Giorno, «Шанхайка», «7 сэндвичей», Art Clumba, Kaspar Hauser, «Доможилов» и кафе студии Лебедева — The Village узнал, кто и чем кормит людей в творческом кластере на Яузе.
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Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов
Рестораны

Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов Edward’s Pub, Il Giorno, «Шанхайка», «7 сэндвичей», Art Clumba, Kaspar Hauser, «Доможилов» и кафе студии Лебедева — The Village узнал, кто и чем кормит людей в творческом кластере на Яузе.

Есть вопрос: «Как не говорящие по-русски китайцы открывают кафе?»
Есть вопрос
Есть вопрос: «Как не говорящие по-русски китайцы открывают кафе?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
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Есть вопрос: «Как не говорящие по-русски китайцы открывают кафе?»
Есть вопрос

Есть вопрос: «Как не говорящие по-русски китайцы открывают кафе?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.

Рецепты шефов
Рецепты шефов: Китайские пельмени с баранинойШеф-повар китайского ресторана «Дружба» Лю Сянфэй рассказал, как приготовить традиционные пельмени с бараниной.
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Рецепты шефов

Рецепты шефов: Китайские пельмени с бараниной Шеф-повар китайского ресторана «Дружба» Лю Сянфэй рассказал, как приготовить традиционные пельмени с бараниной.