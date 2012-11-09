Новости ресторанов
На месте «Ходя Ходя» на Патриарших откроются «Китайские новости»
Помещение ресторана переделают в стилистике «Китайских новостей»
Новости ресторанов
На месте «Ходя Ходя» на Патриарших откроются «Китайские новости» Помещение ресторана переделают в стилистике «Китайских новостей»
Новости ресторанов
В ресторане Soluxe Club обновилось меню
Шеф-повар Чэнь Юнцзян ввёл в каждый раздел меню традиционные китайские блюда и свои авторские находки
Новости ресторанов
В ресторане Soluxe Club обновилось меню Шеф-повар Чэнь Юнцзян ввёл в каждый раздел меню традиционные китайские блюда и свои авторские находки
Еда
На Патриарших прудах открывается ресторан китайском кухни «Ходя Ходя»
За меню в заведении отвечают шеф-повары Павел Кириллов и Денис Крылов
Еда
На Патриарших прудах открывается ресторан китайском кухни «Ходя Ходя» За меню в заведении отвечают шеф-повары Павел Кириллов и Денис Крылов
Рестораны
Еда на Artplay: 8 кафе и ресторановEdward’s Pub, Il Giorno, «Шанхайка», «7 сэндвичей», Art Clumba, Kaspar Hauser, «Доможилов» и кафе студии Лебедева — The Village узнал, кто и чем кормит людей в творческом кластере на Яузе.
Рестораны
Еда на Artplay: 8 кафе и ресторанов Edward’s Pub, Il Giorno, «Шанхайка», «7 сэндвичей», Art Clumba, Kaspar Hauser, «Доможилов» и кафе студии Лебедева — The Village узнал, кто и чем кормит людей в творческом кластере на Яузе.
Есть вопрос
Есть вопрос: «Как не говорящие по-русски китайцы открывают кафе?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
Есть вопрос
Есть вопрос: «Как не говорящие по-русски китайцы открывают кафе?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
Рецепты шефов
Рецепты шефов: Китайские пельмени с баранинойШеф-повар китайского ресторана «Дружба» Лю Сянфэй рассказал, как приготовить традиционные пельмени с бараниной.
Рецепты шефов