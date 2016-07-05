В «Зарядье» обнаружили указатели на «Красную кишку» и «Деревню шовинистов»
Названия объектов неправильно перевели на китайский
В «Зарядье» обнаружили указатели на «Красную кишку» и «Деревню шовинистов» Названия объектов неправильно перевели на китайский
На Ленинградском вокзале появилась навигация на китайском языке
Аналогичный проект запустят на Московском вокзале Санкт-Петербурга
На Ленинградском вокзале появилась навигация на китайском языке Аналогичный проект запустят на Московском вокзале Санкт-Петербурга
В Таганском парке открываются бесплатные курсы китайского языка
Занятия будут проходить по четвергам