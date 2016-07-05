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В «Зарядье» обнаружили указатели на «Красную кишку» и «Деревню шовинистов»

Названия объектов неправильно перевели на китайский

В «Зарядье» обнаружили указатели на «Красную кишку» и «Деревню шовинистов»
Названия объектов неправильно перевели на китайский

На Ленинградском вокзале появилась навигация на китайском языке

Аналогичный проект запустят на Московском вокзале Санкт-Петербурга

На Ленинградском вокзале появилась навигация на китайском языке
Аналогичный проект запустят на Московском вокзале Санкт-Петербурга

В Таганском парке открываются бесплатные курсы китайского языка

Занятия будут проходить по четвергам

В Таганском парке открываются бесплатные курсы китайского языка
Занятия будут проходить по четвергам