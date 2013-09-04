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Новости

KitKat придумал новый розовый шоколад

Он мраморный!

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Новости

KitKat придумал новый розовый шоколад Он мраморный!

Новости

Золотой KitKat с карамельным вкусом

Продается в супермаркетах уже сейчас

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Новости

Золотой KitKat с карамельным вкусом Продается в супермаркетах уже сейчас

Новости

В России появился KitKat с зеленым чаем матча

Глазурь состоит из чайного порошка и белого шоколада

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Новости

В России появился KitKat с зеленым чаем матча Глазурь состоит из чайного порошка и белого шоколада

Новости

Розовый шоколад KitKat начнут продавать в России

При производстве не используют красители и вкусовые добавки

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Новости

Розовый шоколад KitKat начнут продавать в России При производстве не используют красители и вкусовые добавки

Новости

Компания Google назвала новую версию Android в честь шоколадного батончика KitKat

В свою очередь компания Nestle, которой и принадлежит этот товарный знак, займётся выпуском специальной серии шоколадок, на обёртках которых будет изображён зелёный робот Android

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Новости

Компания Google назвала новую версию Android в честь шоколадного батончика KitKat В свою очередь компания Nestle, которой и принадлежит этот товарный знак, займётся выпуском специальной серии шоколадок, на обёртках которых будет изображён зелёный робот Android