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KitKat придумал новый розовый шоколад Он мраморный!
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Золотой KitKat с карамельным вкусом Продается в супермаркетах уже сейчас
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В России появился KitKat с зеленым чаем матча
Глазурь состоит из чайного порошка и белого шоколада
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В России появился KitKat с зеленым чаем матча Глазурь состоит из чайного порошка и белого шоколада
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Розовый шоколад KitKat начнут продавать в России
При производстве не используют красители и вкусовые добавки
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Розовый шоколад KitKat начнут продавать в России При производстве не используют красители и вкусовые добавки
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Компания Google назвала новую версию Android в честь шоколадного батончика KitKat
В свою очередь компания Nestle, которой и принадлежит этот товарный знак, займётся выпуском специальной серии шоколадок, на обёртках которых будет изображён зелёный робот Android
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