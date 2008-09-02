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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Что такое интернет-кладбище и почему мы все там окажемся
Что такое интернет-кладбище и почему мы все там окажемся Зачем нужны могилы в соцсетях
Что такое интернет-кладбище и почему мы все там окажемся

Что такое интернет-кладбище и почему мы все там окажемся
Зачем нужны могилы в соцсетях

Московский зоопарк откроет детский контактный зоопарк и сафари-парк с крематорием

В зоопарке появятся батуты для коз и горки для уток

Московский зоопарк откроет детский контактный зоопарк и сафари-парк с крематорием

В Новой Москве построят крупнейшее в Европе кладбище

Оно расположится вблизи полигона «Малинки»

В Новой Москве построят крупнейшее в Европе кладбище

Кладбище домашних роботов, адаптированный поисковик AliExpress и очередь за iPhone X

The Village вспоминает самые важные события уходящего дня

Кладбище домашних роботов, адаптированный поисковик AliExpress и очередь за iPhone X

Надгробия на кладбищах Москвы запретили демонтировать без решения суда

Новые правила также запрещают нанимать нелегальных мигрантов для установки памятника

Надгробия на кладбищах Москвы запретили демонтировать без решения суда

«Мы в гробах по неделе лежим»: Как в Москве прошла траурная выставка «Некрополь»
«Мы в гробах по неделе лежим»: Как в Москве прошла траурная выставка «Некрополь» Корреспондент The Village посетил выставку похоронных принадлежностей на ВДНХ
«Мы в гробах по неделе лежим»: Как в Москве прошла траурная выставка «Некрополь»

«Мы в гробах по неделе лежим»: Как в Москве прошла траурная выставка «Некрополь»
Корреспондент The Village посетил выставку похоронных принадлежностей на ВДНХ

Суд арестовал ещё пятерых участников массовой драки на Хованском кладбище

Арест продлится до 26 июля

Суд арестовал ещё пятерых участников массовой драки на Хованском кладбище

Названа новая версия причин побоища на Хованском кладбище

По словам самих фигурантов дела, потасовка началась из-за некачественно выполненных работ по благоустройству одного из захоронений

Названа новая версия причин побоища на Хованском кладбище

В Москве усилят охрану крупных кладбищ

На них появятся группы быстрого реагирования

В Москве усилят охрану крупных кладбищ

На московских кладбищах появится Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi планируют оборудовать в первой половине 2016 года

На московских кладбищах появится Wi-Fi

Появилась онлайн-инструкция для бронирования места на кладбище

Запущенная властями Москвы электронная система исключает перепродажу участков

Появилась онлайн-инструкция для бронирования места на кладбище

В Москве ввели сезонные цены на похоронные услуги

Теперь в летний сезон услуги могильщика обойдутся в 9,07 тысячи рублей, а в зимний период — в 10,88 тысячи рублей

В Москве ввели сезонные цены на похоронные услуги

Кости столицы: Гид по самым любопытным московским кладбищам
Кости столицы: Гид по самым любопытным московским кладбищам The Village попросил антрополога Анну Соколову рассказать, где похоронены Маяковский и Юрий Гагарин, почему первый советский крематорий располагался в церкви и почему россиянам не нравится кремация
Кости столицы: Гид по самым любопытным московским кладбищам

Кости столицы: Гид по самым любопытным московским кладбищам
The Village попросил антрополога Анну Соколову рассказать, где похоронены Маяковский и Юрий Гагарин, почему первый советский крематорий располагался в церкви и почему россиянам не нравится кремация

Как устроено первое в мире лесбийское кладбище
Как устроено первое в мире лесбийское кладбище В этом году в Берлине открылось кладбище, где хоронят только лесбиянок. The Village выяснил, как зарезервировать там место и зачем это нужно немецкому ЛГБТ-сообществу
Как устроено первое в мире лесбийское кладбище

Как устроено первое в мире лесбийское кладбище
В этом году в Берлине открылось кладбище, где хоронят только лесбиянок. The Village выяснил, как зарезервировать там место и зачем это нужно немецкому ЛГБТ-сообществу

В Мытищах откроют военное кладбище

Федеральное военное мемориальное кладбище в Мытищах начнёт работать 22 июня 2013 года.

В Мытищах откроют военное кладбище

Большеохтинское кладбище Крупнейшее кладбище Санкт-Петербурга, находящееся в черте города. Занимает площадь около 70 гектар и является одним из самых старых кладбищ Петербурга, действующим и по наши дни.

Большеохтинское кладбище