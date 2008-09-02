Московский зоопарк откроет детский контактный зоопарк и сафари-парк с крематорием
В зоопарке появятся батуты для коз и горки для уток
Московский зоопарк откроет детский контактный зоопарк и сафари-парк с крематорием В зоопарке появятся батуты для коз и горки для уток
В Новой Москве построят крупнейшее в Европе кладбище
Оно расположится вблизи полигона «Малинки»
В Новой Москве построят крупнейшее в Европе кладбище Оно расположится вблизи полигона «Малинки»
Кладбище домашних роботов, адаптированный поисковик AliExpress и очередь за iPhone X
The Village вспоминает самые важные события уходящего дня
Кладбище домашних роботов, адаптированный поисковик AliExpress и очередь за iPhone X The Village вспоминает самые важные события уходящего дня
Надгробия на кладбищах Москвы запретили демонтировать без решения суда
Новые правила также запрещают нанимать нелегальных мигрантов для установки памятника
Надгробия на кладбищах Москвы запретили демонтировать без решения суда Новые правила также запрещают нанимать нелегальных мигрантов для установки памятника
«Мы в гробах по неделе лежим»: Как в Москве прошла траурная выставка «Некрополь» Корреспондент The Village посетил выставку похоронных принадлежностей на ВДНХ
Суд арестовал ещё пятерых участников массовой драки на Хованском кладбище
Арест продлится до 26 июля
Суд арестовал ещё пятерых участников массовой драки на Хованском кладбище Арест продлится до 26 июля
Названа новая версия причин побоища на Хованском кладбище
По словам самих фигурантов дела, потасовка началась из-за некачественно выполненных работ по благоустройству одного из захоронений
Названа новая версия причин побоища на Хованском кладбище По словам самих фигурантов дела, потасовка началась из-за некачественно выполненных работ по благоустройству одного из захоронений
В Москве усилят охрану крупных кладбищ На них появятся группы быстрого реагирования
На московских кладбищах появится Wi-Fi
Бесплатный Wi-Fi планируют оборудовать в первой половине 2016 года
На московских кладбищах появится Wi-Fi Бесплатный Wi-Fi планируют оборудовать в первой половине 2016 года
Появилась онлайн-инструкция для бронирования места на кладбище
Запущенная властями Москвы электронная система исключает перепродажу участков
Появилась онлайн-инструкция для бронирования места на кладбище Запущенная властями Москвы электронная система исключает перепродажу участков
В Москве ввели сезонные цены на похоронные услуги
Теперь в летний сезон услуги могильщика обойдутся в 9,07 тысячи рублей, а в зимний период — в 10,88 тысячи рублей
В Москве ввели сезонные цены на похоронные услуги Теперь в летний сезон услуги могильщика обойдутся в 9,07 тысячи рублей, а в зимний период — в 10,88 тысячи рублей
Как устроено первое в мире лесбийское кладбище В этом году в Берлине открылось кладбище, где хоронят только лесбиянок. The Village выяснил, как зарезервировать там место и зачем это нужно немецкому ЛГБТ-сообществу
В Мытищах откроют военное кладбище
Федеральное военное мемориальное кладбище в Мытищах начнёт работать 22 июня 2013 года.