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Apple предложила бесплатный ремонт пользователям проблемных клавиатур MacBook

Компенсация распространяется на модели с 2015 по 2017 год

Apple предложила бесплатный ремонт пользователям проблемных клавиатур MacBook
Компенсация распространяется на модели с 2015 по 2017 год

CTRL-ALT-Delicious Нет никакой надобности объяснять, почему эта вафельница кажется тяжелее любой другой. Разработанная Крисом Димино в рамках выставки в Школе Изобразительных искусств, вафельница в виде пишущей машинки представляет собой лучшее из "переизобретений": устаревшему продукту, минимально измененному, придали полностью новую функцию.

CTRL-ALT-Delicious
Нет никакой надобности объяснять, почему эта вафельница кажется тяжелее любой другой. Разработанная Крисом Димино в рамках выставки в Школе Изобразительных искусств, вафельница в виде пишущей машинки представляет собой лучшее из "переизобретений": устаревшему продукту, минимально измененному, придали полностью новую функцию.