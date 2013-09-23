На Ленинградском вокзале появилась навигация на китайском языке
Аналогичный проект запустят на Московском вокзале Санкт-Петербурга
На Ленинградском вокзале появилась навигация на китайском языке Аналогичный проект запустят на Московском вокзале Санкт-Петербурга
Макао: Как живут в португальском городе на побережье Китая Как португальские колонисты построили азиатский Лас-Вегас, почему каждый день здесь — повод для праздника, и за каким чёртом в Макао приезжают тысячи туристов
Макао: Как живут в португальском городе на побережье Китая Как португальские колонисты построили азиатский Лас-Вегас, почему каждый день здесь — повод для праздника, и за каким чёртом в Макао приезжают тысячи туристов
Беспорядки в Гонконге: Почему взбунтовался финансовый центр Азии The Village попросил востоковеда Алексея Маслова рассказать, почему волнуется Гонконг и чего на самом деле боятся власти КНР
Беспорядки в Гонконге: Почему взбунтовался финансовый центр Азии The Village попросил востоковеда Алексея Маслова рассказать, почему волнуется Гонконг и чего на самом деле боятся власти КНР
Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче Ночной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.