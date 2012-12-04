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Майнер от Kodak, робот-собутыльник и ресторан Маска
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Майнер от Kodak, робот-собутыльник и ресторан Маска Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Смартфон от Kodak, самодвижущиеся шахматы и стажировки в Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Смартфон от Kodak, самодвижущиеся шахматы и стажировки в Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Хакерская атака на партнёров Sony, смартфон от Kodak и цинковые инвестиции
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Хакерская атака на партнёров Sony, смартфон от Kodak и цинковые инвестиции Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Итоги года 2012
События года: Январь, февраль, мартСпециально для The Village Александра Шевелева вспоминает главные события уходящего года. В первом выпуске: крушение «Коста Конкордии», Pussy Riot, юбилей королевы, начало реконструкции ДК ЗИЛ.
Итоги года 2012