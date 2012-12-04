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Новости

Майнер от Kodak, робот-собутыльник и ресторан Маска

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Майнер от Kodak, робот-собутыльник и ресторан Маска Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Смартфон от Kodak, самодвижущиеся шахматы и стажировки в Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Смартфон от Kodak, самодвижущиеся шахматы и стажировки в Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Хакерская атака на партнёров Sony, смартфон от Kodak и цинковые инвестиции

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Хакерская атака на партнёров Sony, смартфон от Kodak и цинковые инвестиции Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

События года: Январь, февраль, март
Итоги года 2012
События года: Январь, февраль, мартСпециально для The Village Александра Шевелева вспоминает главные события уходящего года. В первом выпуске: крушение «Коста Конкордии», Pussy Riot, юбилей королевы, начало реконструкции ДК ЗИЛ.
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События года: Январь, февраль, март
Итоги года 2012

События года: Январь, февраль, март Специально для The Village Александра Шевелева вспоминает главные события уходящего года. В первом выпуске: крушение «Коста Конкордии», Pussy Riot, юбилей королевы, начало реконструкции ДК ЗИЛ.