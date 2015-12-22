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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве хотят создать российский «Хогвартс»

По задумке, выпускники «университета магии» получат дипломы о высшем образовании

В Москве хотят создать российский «Хогвартс»

Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix
Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix

Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Мужчину задержали за надпись на стене Кремля

Он написал на старославянском фразу «Мир всему миру»

Мужчину задержали за надпись на стене Кремля