В Москве хотят создать российский «Хогвартс»
По задумке, выпускники «университета магии» получат дипломы о высшем образовании
Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Лучшие сериалы года, Ургант-принцесса и новый киберпанк-детектив от Netflix Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Мужчину задержали за надпись на стене Кремля
Он написал на старославянском фразу «Мир всему миру»