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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Новогодний клип Cream Soda с Бортич в роли Снегурочки

Уберите детей от экранов

Новогодний клип Cream Soda с Бортич в роли Снегурочки

В выходные в небе над Москвой ожидается звездопад

Максимум падающих звезд можно будет увидеть в ночь на субботу

В выходные в небе над Москвой ожидается звездопад

В апреле москвичи смогут увидеть противостояние Юпитера и комету 41Р

Московский планетарий рассказал, какие астрономические явления можно будет наблюдать в небе над столицей в ближайшее время

В апреле москвичи смогут увидеть противостояние Юпитера и комету 41Р

В России создадут систему предупреждения об угрозах из космоса

Она позволит стране подготовиться к приближению комет и астероидов

В России создадут систему предупреждения об угрозах из космоса

В январе москвичи увидят комету, парад планет и звездопад

В Планетарии рассказали о том, когда и как наблюдать за астрономическими явлениями

В январе москвичи увидят комету, парад планет и звездопад

В декабре москвичи увидят два звездопада и комету Каталина

Звездопады можно будет увидеть 23 и 25 декабря

В декабре москвичи увидят два звездопада и комету Каталина