В выходные в небе над Москвой ожидается звездопад
Максимум падающих звезд можно будет увидеть в ночь на субботу
В апреле москвичи смогут увидеть противостояние Юпитера и комету 41Р
Московский планетарий рассказал, какие астрономические явления можно будет наблюдать в небе над столицей в ближайшее время
В России создадут систему предупреждения об угрозах из космоса
Она позволит стране подготовиться к приближению комет и астероидов
В январе москвичи увидят комету, парад планет и звездопад
В Планетарии рассказали о том, когда и как наблюдать за астрономическими явлениями
В декабре москвичи увидят два звездопада и комету Каталина
Звездопады можно будет увидеть 23 и 25 декабря