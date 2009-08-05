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Велосипеды
Компактный велосипед
Житель Лондона 26-летний Доминик Харгривс (Dominic Hargreaves) изобрел интересную модель велосипеда, который можно сложить буквально до размера. велосипедного колеса
Велосипеды
Компактный велосипед
Житель Лондона 26-летний Доминик Харгривс (Dominic Hargreaves) изобрел интересную модель велосипеда, который можно сложить буквально до размера. велосипедного колеса