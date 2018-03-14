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Новости

Сколько россиян верят в теории заговора против России

Больше, чем вы думаете

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Новости

Сколько россиян верят в теории заговора против России Больше, чем вы думаете

Новости

Сколько россиян верят в существование закулисного мирового правительства

За последние четыре года количество граждан, поддерживающих гипотезу о закулисье, значительно возросло

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Новости

Сколько россиян верят в существование закулисного мирового правительства За последние четыре года количество граждан, поддерживающих гипотезу о закулисье, значительно возросло

Новости

YouTube будет добавлять к конспирологическим видео ссылки на «Википедию»

Такое решение приняли в видеосервисе для того, чтобы бороться с распространением дезинформации

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Новости

YouTube будет добавлять к конспирологическим видео ссылки на «Википедию» Такое решение приняли в видеосервисе для того, чтобы бороться с распространением дезинформации