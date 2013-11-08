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На «Флаконе» пройдет благотворительный фестиваль в поддержку фонда Хабенского

Среди участников — директор ТНТ4 и группа «Хлеб»

На «Флаконе» пройдет благотворительный фестиваль в поддержку фонда Хабенского
Среди участников — директор ТНТ4 и группа «Хлеб»

Фонд Хабенского организует благотворительный заезд на катках ВДНХ

В программе — показательные шоу фигуристов, выступления иллюзионистов и уличного театра

Фонд Хабенского организует благотворительный заезд на катках ВДНХ
В программе — показательные шоу фигуристов, выступления иллюзионистов и уличного театра

Фильмы, из-за которых в 2018 году заблокировали больше всего сайтов

На первом месте оказался «Собибор» Константина Хабенского

Фильмы, из-за которых в 2018 году заблокировали больше всего сайтов
На первом месте оказался «Собибор» Константина Хабенского

СМИ: Создатели «Собибора» снимут фильм Мединского «Нюрнберг»

Продюсером станет Эльмира Айнулова, а режиссером — Константин Хабенский

СМИ: Создатели «Собибора» снимут фильм Мединского «Нюрнберг»
Продюсером станет Эльмира Айнулова, а режиссером — Константин Хабенский

«Собибор» Хабенского вошел в лонг-лист премии «Оскар»

Фильм включили в номинацию «Лучший иностранный фильм»

«Собибор» Хабенского вошел в лонг-лист премии «Оскар»
Фильм включили в номинацию «Лучший иностранный фильм»

В Музее Победы пройдут бесплатные показы фильма «Собибор»

Россия выдвинула эту картину на премию «Оскар»

В Музее Победы пройдут бесплатные показы фильма «Собибор»
Россия выдвинула эту картину на премию «Оскар»

В Третьяковской галерее проведут шесть вечеров камерной музыки

Из запасников музея достанут работы авангардиста Михаила Ларионова

В Третьяковской галерее проведут шесть вечеров камерной музыки
Из запасников музея достанут работы авангардиста Михаила Ларионова

Что смотреть в кино на майские
Что смотреть в кино на майские Новинки, лучшие фильмы проката и специальные показы в праздники в Москве
Что смотреть в кино на майские

Что смотреть в кино на майские
Новинки, лучшие фильмы проката и специальные показы в праздники в Москве

Премьеру «Мстителей» вернули на 3 мая на фоне скандала с «Собибором»

В России фильм покажут на сутки раньше, чем в США

Премьеру «Мстителей» вернули на 3 мая на фоне скандала с «Собибором»
В России фильм покажут на сутки раньше, чем в США

«Тоня против всех», «Три билборда», «Селфи» и «Короче»
«Тоня против всех», «Три билборда», «Селфи» и «Короче» Короткие рецензии на главные новинки кинопроката
«Тоня против всех», «Три билборда», «Селфи» и «Короче»

«Тоня против всех», «Три билборда», «Селфи» и «Короче»
Короткие рецензии на главные новинки кинопроката

Обнаженная Мона Лиза работы да Винчи, отставки губернаторов и новый фильм по Минаеву
Обнаженная Мона Лиза работы да Винчи, отставки губернаторов и новый фильм по Минаеву Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Обнаженная Мона Лиза работы да Винчи, отставки губернаторов и новый фильм по Минаеву

Обнаженная Мона Лиза работы да Винчи, отставки губернаторов и новый фильм по Минаеву
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Благотворительный фонд Константина Хабенского запустил портал об опухолях мозга Oncobrain

Статьи на сайте написаны и верифицированы экспертами-онкологами

Благотворительный фонд Константина Хабенского запустил портал об опухолях мозга Oncobrain
Статьи на сайте написаны и верифицированы экспертами-онкологами

«Лекарство от здоровья», «Собачья жизнь», «Призрак в доспехах» и еще три фильма
«Лекарство от здоровья», «Собачья жизнь», «Призрак в доспехах» и еще три фильма Алиса Таёжная оценивает новинки проката
«Лекарство от здоровья», «Собачья жизнь», «Призрак в доспехах» и еще три фильма

«Лекарство от здоровья», «Собачья жизнь», «Призрак в доспехах» и еще три фильма
Алиса Таёжная оценивает новинки проката

«Прибытие», «Хороший мальчик», «Мой убийца»
«Прибытие», «Хороший мальчик», «Мой убийца» Кино о пришельцах с Эми Адамс, семейная комедия Грега Моттолы и победитель «Кинотавра» — Алиса Таёжная разбирает новинки проката
«Прибытие», «Хороший мальчик», «Мой убийца»

«Прибытие», «Хороший мальчик», «Мой убийца»
Кино о пришельцах с Эми Адамс, семейная комедия Грега Моттолы и победитель «Кинотавра» — Алиса Таёжная разбирает новинки проката

Oscar Shorts 2014, «Дивергент», «Гангста Love»
Oscar Shorts 2014, «Дивергент», «Гангста Love» Кейт Уинслет в подростковом экшене, Майкл Питт и мафия, лучшие короткометражки года — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката
Oscar Shorts 2014, «Дивергент», «Гангста Love»

Oscar Shorts 2014, «Дивергент», «Гангста Love»
Кейт Уинслет в подростковом экшене, Майкл Питт и мафия, лучшие короткометражки года — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката

Фильмы недели: «Жизнь Адель», «Распутин», «Географ глобус пропил»
Фильмы недели: «Жизнь Адель», «Распутин», «Географ глобус пропил» Эротическая лесби-драма — «Золотая пальмовая ветвь» последних Канн, Распутин-Депардье, геи против Господа — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «Жизнь Адель», «Распутин», «Географ глобус пропил»

Фильмы недели: «Жизнь Адель», «Распутин», «Географ глобус пропил»
Эротическая лесби-драма — «Золотая пальмовая ветвь» последних Канн, Распутин-Депардье, геи против Господа — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.