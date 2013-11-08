На «Флаконе» пройдет благотворительный фестиваль в поддержку фонда Хабенского
Среди участников — директор ТНТ4 и группа «Хлеб»
На «Флаконе» пройдет благотворительный фестиваль в поддержку фонда Хабенского Среди участников — директор ТНТ4 и группа «Хлеб»
Фонд Хабенского организует благотворительный заезд на катках ВДНХ
В программе — показательные шоу фигуристов, выступления иллюзионистов и уличного театра
Фонд Хабенского организует благотворительный заезд на катках ВДНХ В программе — показательные шоу фигуристов, выступления иллюзионистов и уличного театра
Фильмы, из-за которых в 2018 году заблокировали больше всего сайтов
На первом месте оказался «Собибор» Константина Хабенского
Фильмы, из-за которых в 2018 году заблокировали больше всего сайтов На первом месте оказался «Собибор» Константина Хабенского
СМИ: Создатели «Собибора» снимут фильм Мединского «Нюрнберг»
Продюсером станет Эльмира Айнулова, а режиссером — Константин Хабенский
СМИ: Создатели «Собибора» снимут фильм Мединского «Нюрнберг» Продюсером станет Эльмира Айнулова, а режиссером — Константин Хабенский
«Собибор» Хабенского вошел в лонг-лист премии «Оскар»
Фильм включили в номинацию «Лучший иностранный фильм»
«Собибор» Хабенского вошел в лонг-лист премии «Оскар» Фильм включили в номинацию «Лучший иностранный фильм»
В Музее Победы пройдут бесплатные показы фильма «Собибор»
Россия выдвинула эту картину на премию «Оскар»
В Музее Победы пройдут бесплатные показы фильма «Собибор» Россия выдвинула эту картину на премию «Оскар»
В Третьяковской галерее проведут шесть вечеров камерной музыки
Из запасников музея достанут работы авангардиста Михаила Ларионова
В Третьяковской галерее проведут шесть вечеров камерной музыки Из запасников музея достанут работы авангардиста Михаила Ларионова
Что смотреть в кино на майские Новинки, лучшие фильмы проката и специальные показы в праздники в Москве
Премьеру «Мстителей» вернули на 3 мая на фоне скандала с «Собибором»
В России фильм покажут на сутки раньше, чем в США
Премьеру «Мстителей» вернули на 3 мая на фоне скандала с «Собибором» В России фильм покажут на сутки раньше, чем в США
«Тоня против всех», «Три билборда», «Селфи» и «Короче» Короткие рецензии на главные новинки кинопроката
Обнаженная Мона Лиза работы да Винчи, отставки губернаторов и новый фильм по Минаеву Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Благотворительный фонд Константина Хабенского запустил портал об опухолях мозга Oncobrain
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