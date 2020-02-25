Дизайнеру, которому сломали ногу перед акцией 27 июля, отменили штраф. А теперь снова назначили
Ранее его признали виновным в нарушении правил проведения митинга
Дизайнеру, которому сломали ногу перед акцией 27 июля, отменили штраф. А теперь снова назначили Ранее его признали виновным в нарушении правил проведения митинга
Власти заявили о наказании силовиков, перестаравшихся с агрессией на летних митингах
Но в целом все было «адекватно угрозам» со стороны участников акций, считают власти
Власти заявили о наказании силовиков, перестаравшихся с агрессией на летних митингах Но в целом все было «адекватно угрозам» со стороны участников акций, считают власти
Москвичу сломали ногу в день митинга. Но расследовать случай не нужно, считают суды
Мосгорсуд не стал настаивать на возбуждении уголовного дела