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Дизайнеру, которому сломали ногу перед акцией 27 июля, отменили штраф. А теперь снова назначили

Ранее его признали виновным в нарушении правил проведения митинга

Дизайнеру, которому сломали ногу перед акцией 27 июля, отменили штраф. А теперь снова назначили
Ранее его признали виновным в нарушении правил проведения митинга

Власти заявили о наказании силовиков, перестаравшихся с агрессией на летних митингах

Но в целом все было «адекватно угрозам» со стороны участников акций, считают власти

Власти заявили о наказании силовиков, перестаравшихся с агрессией на летних митингах
Но в целом все было «адекватно угрозам» со стороны участников акций, считают власти

Москвичу сломали ногу в день митинга. Но расследовать случай не нужно, считают суды

Мосгорсуд не стал настаивать на возбуждении уголовного дела

Москвичу сломали ногу в день митинга. Но расследовать случай не нужно, считают суды
Мосгорсуд не стал настаивать на возбуждении уголовного дела