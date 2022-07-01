Осужденная в России американская баскетболистка обжаловала приговор по делу о контрабанде наркотиков
ФСБ предложила признать медведей и кабарог стратегически важным ресурсом
Эти виды животных приравняют к особо ценным
В Госдуме не поддержали идею сажать за ввоз санкционных продуктов
Вместо этого в нижней палате парламента предложили штрафовать нарушителей
Минфин предложил сажать за ввоз и продажу санкционных продуктов
Инициатива ведомства предполагает до 7 лет лишения свободы для нарушителей режима санкций
Таможенники получат доступ к данным «Почты России»
Предполагается, что это позволит эффективнее бороться с контрабандой оружия и наркотиков
К главе Федеральной таможенной службы пришли с обысками (обновлено)
Следственные мероприятия связаны с делом о контрабанде алкоголя
Альфред Кох опроверг объявление себя в международный розыск
Бывший премьер-министр России считает, что речь идёт лишь о межгосударственном розыске по странам СНГ
Альфреда Коха объявили в международный розыск
Бывшего вице-премьера России обвиняют в контрабанде культурных ценностей
Сажать на 5 лет за контрабанду одежды
Такое предложение Минпромторг внесёт в правительство до конца 2015 года