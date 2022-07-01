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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Осужденная в России американская баскетболистка обжаловала приговор по делу о контрабанде наркотиков

обновлено

Осужденная в России американская баскетболистка обжаловала приговор по делу о контрабанде наркотиков

В Химках начался суд по делу баскетболистки Грайнер о контрабанде наркотиков
1 июля 2022

В Химках начался суд по делу баскетболистки Грайнер о контрабанде наркотиков

обновлено20 октября 2020

Сотрудников «Аэрофлота» обвинили в контрабанде айфонов и айпэдов из США

ФСБ предложила признать медведей и кабарог стратегически важным ресурсом

Эти виды животных приравняют к особо ценным

ФСБ предложила признать медведей и кабарог стратегически важным ресурсом

Россельхознадзор сообщил о санкционном сыре в «Ашане»

Обнаруженную продукцию уничтожили

Россельхознадзор сообщил о санкционном сыре в «Ашане»

В Госдуме не поддержали идею сажать за ввоз санкционных продуктов

Вместо этого в нижней палате парламента предложили штрафовать нарушителей

В Госдуме не поддержали идею сажать за ввоз санкционных продуктов

Минфин предложил сажать за ввоз и продажу санкционных продуктов

Инициатива ведомства предполагает до 7 лет лишения свободы для нарушителей режима санкций

Минфин предложил сажать за ввоз и продажу санкционных продуктов

Таможенники получат доступ к данным «Почты России»

Предполагается, что это позволит эффективнее бороться с контрабандой оружия и наркотиков

Таможенники получат доступ к данным «Почты России»

К главе Федеральной таможенной службы пришли с обысками (обновлено)

Следственные мероприятия связаны с делом о контрабанде алкоголя

К главе Федеральной таможенной службы пришли с обысками (обновлено)

Альфред Кох опроверг объявление себя в международный розыск

Бывший премьер-министр России считает, что речь идёт лишь о межгосударственном розыске по странам СНГ

Альфред Кох опроверг объявление себя в международный розыск

Альфреда Коха объявили в международный розыск

Бывшего вице-премьера России обвиняют в контрабанде культурных ценностей

Альфреда Коха объявили в международный розыск

Сажать на 5 лет за контрабанду одежды

Такое предложение Минпромторг внесёт в правительство до конца 2015 года

Сажать на 5 лет за контрабанду одежды