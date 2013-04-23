Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение
50%-ная скидка за неполное образование
Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение 50%-ная скидка за неполное образование
Организатора фестивалей книг на Красной площади назначают без конкурса. Все из-за непреодолимой силы
Несменяемость подрядчика наблюдается уже 4 года
Организатора фестивалей книг на Красной площади назначают без конкурса. Все из-за непреодолимой силы Несменяемость подрядчика наблюдается уже 4 года
На первой ветке наземного метро будут ходить поезда «Иволга»
Тверской вагоностроительный завод выиграл тендер как единственный участник конкурса
На первой ветке наземного метро будут ходить поезда «Иволга» Тверской вагоностроительный завод выиграл тендер как единственный участник конкурса
В преддверии Нового года пройдут рейды по выявлению нелегального алкоголя
Проверки устроят полицейские и специалисты столичных департаментов
В преддверии Нового года пройдут рейды по выявлению нелегального алкоголя Проверки устроят полицейские и специалисты столичных департаментов
Росгвардия планирует полностью перейти на контракт с 2025 года
Перевод сотрудников ОМОН и СОБР на службу по контракту должен завершиться к январю 2018 года
Росгвардия планирует полностью перейти на контракт с 2025 года Перевод сотрудников ОМОН и СОБР на службу по контракту должен завершиться к январю 2018 года
Обязать контрактников отчитываться об активности в интернете за три года
С такой инициативой выступило Минобороны
Обязать контрактников отчитываться об активности в интернете за три года С такой инициативой выступило Минобороны
В Царицыне вылечат старые дубы и липы
На обработку деревьев открыт конкурс со стартовой ценой в 310 тысяч рублей
В Царицыне вылечат старые дубы и липы На обработку деревьев открыт конкурс со стартовой ценой в 310 тысяч рублей
Фонд борьбы с коррупцией потребовал от ФСБ расследовать деятельность миллиардера Пригожина
По данным фонда, Пригожин организовал картели для получения незаконных прибылей на госконтрактах
Фонд борьбы с коррупцией потребовал от ФСБ расследовать деятельность миллиардера Пригожина По данным фонда, Пригожин организовал картели для получения незаконных прибылей на госконтрактах
Tele2 расторг контракт с авторами рекламы с цитатой Медведева
Все рекламные баннеры убраны с уличных носителей
Tele2 расторг контракт с авторами рекламы с цитатой Медведева Все рекламные баннеры убраны с уличных носителей
Реклама в метро за 17 миллиардов рублей
В метро будут транслировать видеорекламу на стенах и потолках, также можно будет брендировать поезда и станции
Реклама в метро за 17 миллиардов рублей В метро будут транслировать видеорекламу на стенах и потолках, также можно будет брендировать поезда и станции
Московское метро закупит новые рельсы для снижения уровня шума
Сумма контракта на поставку новых рельсов составит 2,9 миллиарда рублей