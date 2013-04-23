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Новости

Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение

50%-ная скидка за неполное образование

0
Новости

Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение 50%-ная скидка за неполное образование

Новости

Организатора фестивалей книг на Красной площади назначают без конкурса. Все из-за непреодолимой силы

Несменяемость подрядчика наблюдается уже 4 года

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Новости

Организатора фестивалей книг на Красной площади назначают без конкурса. Все из-за непреодолимой силы Несменяемость подрядчика наблюдается уже 4 года

Новости

На первой ветке наземного метро будут ходить поезда «Иволга»

Тверской вагоностроительный завод выиграл тендер как единственный участник конкурса

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Новости

На первой ветке наземного метро будут ходить поезда «Иволга» Тверской вагоностроительный завод выиграл тендер как единственный участник конкурса

Новости

В преддверии Нового года пройдут рейды по выявлению нелегального алкоголя

Проверки устроят полицейские и специалисты столичных департаментов

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Новости

В преддверии Нового года пройдут рейды по выявлению нелегального алкоголя Проверки устроят полицейские и специалисты столичных департаментов

Новости

Росгвардия планирует полностью перейти на контракт с 2025 года

Перевод сотрудников ОМОН и СОБР на службу по контракту должен завершиться к январю 2018 года

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Новости

Росгвардия планирует полностью перейти на контракт с 2025 года Перевод сотрудников ОМОН и СОБР на службу по контракту должен завершиться к январю 2018 года

Новости

Обязать контрактников отчитываться об активности в интернете за три года

С такой инициативой выступило Минобороны

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Новости

Обязать контрактников отчитываться об активности в интернете за три года С такой инициативой выступило Минобороны

Новости

В Царицыне вылечат старые дубы и липы

На обработку деревьев открыт конкурс со стартовой ценой в 310 тысяч рублей

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Новости

В Царицыне вылечат старые дубы и липы На обработку деревьев открыт конкурс со стартовой ценой в 310 тысяч рублей

Ситуация

Фонд борьбы с коррупцией потребовал от ФСБ расследовать деятельность миллиардера Пригожина

По данным фонда, Пригожин организовал картели для получения незаконных прибылей на госконтрактах

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Ситуация

Фонд борьбы с коррупцией потребовал от ФСБ расследовать деятельность миллиардера Пригожина По данным фонда, Пригожин организовал картели для получения незаконных прибылей на госконтрактах

Новости

Tele2 расторг контракт с авторами рекламы с цитатой Медведева

Все рекламные баннеры убраны с уличных носителей

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Новости

Tele2 расторг контракт с авторами рекламы с цитатой Медведева Все рекламные баннеры убраны с уличных носителей

Транспорт

Реклама в метро за 17 миллиардов рублей

В метро будут транслировать видеорекламу на стенах и потолках, также можно будет брендировать поезда и станции

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Транспорт

Реклама в метро за 17 миллиардов рублей В метро будут транслировать видеорекламу на стенах и потолках, также можно будет брендировать поезда и станции

Ситуация

«Мегафон» создаст систему связи для МВД

Система обойдётся в 9 миллиардов рублей

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Ситуация

«Мегафон» создаст систему связи для МВД Система обойдётся в 9 миллиардов рублей

Транспорт

Московское метро закупит новые рельсы для снижения уровня шума

Сумма контракта на поставку новых рельсов составит 2,9 миллиарда рублей

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Транспорт

Московское метро закупит новые рельсы для снижения уровня шума Сумма контракта на поставку новых рельсов составит 2,9 миллиарда рублей

Новости

Twitter продал рекламы на $200 млн

Это крупнейшая рекламная сделка за всю историю сервиса

0
Новости

Twitter продал рекламы на $200 млн Это крупнейшая рекламная сделка за всю историю сервиса