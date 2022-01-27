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МЫ В СОЦСЕТЯХ

27 января 2022

Минфин повысил цены на водку и коньяк

Москвичи смогут продегустировать более 500 вин на выставке Simple Expo

Представители 120 хозяйств лично познакомят посетителей с винами собственного производства

Москвичи смогут продегустировать более 500 вин на выставке Simple Expo

Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка

Также специалисты назвали лучшие марки напитка

Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка

Роскачество назвало подделкой треть продающегося в России коньяка

Исследовались 47 российских и зарубежных марок напитка

Роскачество назвало подделкой треть продающегося в России коньяка

Пятая часть коньяка в России оказалась подделкой

Таковы результаты исследования Роскачества

Пятая часть коньяка в России оказалась подделкой

Минимальная цена на коньяк может вырасти более чем на треть

На этом настаивают сами производители

Минимальная цена на коньяк может вырасти более чем на треть

В России резко выросло производство водки

Объемы выпуска пива же продолжают снижаться

В России резко выросло производство водки

В России поднимут минимальные цены на коньяк и бренди

Росалкоголь уже собирает предложения о новых расценках от производителей

В России поднимут минимальные цены на коньяк и бренди

Столичная водка: как обойти запрет на ночную продажу алкоголя The Village объехал 30 ночных магазинов от Солянки до Люберец и выяснил, где и как можно купить что покрепче

Столичная водка: как обойти запрет на ночную продажу алкоголя