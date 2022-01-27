Москвичи смогут продегустировать более 500 вин на выставке Simple Expo
Представители 120 хозяйств лично познакомят посетителей с винами собственного производства
Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка
Также специалисты назвали лучшие марки напитка
Роскачество назвало подделкой треть продающегося в России коньяка
Исследовались 47 российских и зарубежных марок напитка
Минимальная цена на коньяк может вырасти более чем на треть
На этом настаивают сами производители
В России поднимут минимальные цены на коньяк и бренди
Росалкоголь уже собирает предложения о новых расценках от производителей
Столичная водка: как обойти запрет на ночную продажу алкоголя The Village объехал 30 ночных магазинов от Солянки до Люберец и выяснил, где и как можно купить что покрепче