Москвичи смогут продегустировать более 500 вин на выставке Simple Expo
Представители 120 хозяйств лично познакомят посетителей с винами собственного производства
Москвичи смогут продегустировать более 500 вин на выставке Simple Expo Представители 120 хозяйств лично познакомят посетителей с винами собственного производства
Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка
Также специалисты назвали лучшие марки напитка
Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка Также специалисты назвали лучшие марки напитка
Роскачество назвало подделкой треть продающегося в России коньяка
Исследовались 47 российских и зарубежных марок напитка
Роскачество назвало подделкой треть продающегося в России коньяка Исследовались 47 российских и зарубежных марок напитка
Пятая часть коньяка в России оказалась подделкой Таковы результаты исследования Роскачества
Минимальная цена на коньяк может вырасти более чем на треть
На этом настаивают сами производители
Минимальная цена на коньяк может вырасти более чем на треть На этом настаивают сами производители
В России резко выросло производство водки Объемы выпуска пива же продолжают снижаться
В России поднимут минимальные цены на коньяк и бренди
Росалкоголь уже собирает предложения о новых расценках от производителей
В России поднимут минимальные цены на коньяк и бренди Росалкоголь уже собирает предложения о новых расценках от производителей
Столичная водка: как обойти запрет на ночную продажу алкоголя The Village объехал 30 ночных магазинов от Солянки до Люберец и выяснил, где и как можно купить что покрепче