Открытия недели
Второй Bloom-n-Brew, ресторан «Миядзаки» и русская кухняВсе открытия недели — в регулярной подборке The Village
Открытия недели
Второй Bloom-n-Brew, ресторан «Миядзаки» и русская кухня Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Открытия недели
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura CoffeeThe Village рассказывает об интересных открытиях недели
Открытия недели
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee The Village рассказывает об интересных открытиях недели
Новое место
На Якиманке открылось кафе «Коперник»
Руководит работой кафе Светлана Воробьёва, которая раньше работала в Correa’s, Mari Vanna, «Пекарня Мишеля» и Uilliams
Новое место