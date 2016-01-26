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Второй Bloom-n-Brew, ресторан «Миядзаки» и русская кухня
Открытия недели
Второй Bloom-n-Brew, ресторан «Миядзаки» и русская кухняВсе открытия недели — в регулярной подборке The Village
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Второй Bloom-n-Brew, ресторан «Миядзаки» и русская кухня
Открытия недели

Второй Bloom-n-Brew, ресторан «Миядзаки» и русская кухня Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee
Открытия недели
Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura CoffeeThe Village рассказывает об интересных открытиях недели
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Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee
Открытия недели

Вьетнамская кухня в Pho, четвёртое кафе «Рецептор», кофейня Cultura Coffee The Village рассказывает об интересных открытиях недели

Новое место

На Якиманке открылось кафе «Коперник»

Руководит работой кафе Светлана Воробьёва, которая раньше работала в Correa’s, Mari Vanna, «Пекарня Мишеля» и Uilliams

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Новое место

На Якиманке открылось кафе «Коперник» Руководит работой кафе Светлана Воробьёва, которая раньше работала в Correa’s, Mari Vanna, «Пекарня Мишеля» и Uilliams