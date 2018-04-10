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Новости

В метро установили автоматы для печати и сканирования документов (обновлено)

Эксперимент на трех станциях продлится три месяца

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Новости

В метро установили автоматы для печати и сканирования документов (обновлено) Эксперимент на трех станциях продлится три месяца

Новости

«Копирка» отказалась печатать плакаты «Нет расизму» и «Нет гомофобии»

Сотрудник печатного центра назвал фразы на плакатах политическими лозунгами

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Новости

«Копирка» отказалась печатать плакаты «Нет расизму» и «Нет гомофобии» Сотрудник печатного центра назвал фразы на плакатах политическими лозунгами

Леонид Засухин, сеть «Копирка»: «Что-что, а ксерокс будет всегда»
Предприниматели
Леонид Засухин, сеть «Копирка»: «Что-что, а ксерокс будет всегда» От киоска с фото на документы до сети из 80 точек по всей Москве
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Леонид Засухин, сеть «Копирка»: «Что-что, а ксерокс будет всегда»
Предприниматели

Леонид Засухин, сеть «Копирка»: «Что-что, а ксерокс будет всегда» От киоска с фото на документы до сети из 80 точек по всей Москве