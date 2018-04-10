Новости
В метро установили автоматы для печати и сканирования документов (обновлено)
Эксперимент на трех станциях продлится три месяца
Новости
В метро установили автоматы для печати и сканирования документов (обновлено) Эксперимент на трех станциях продлится три месяца
Новости
«Копирка» отказалась печатать плакаты «Нет расизму» и «Нет гомофобии»
Сотрудник печатного центра назвал фразы на плакатах политическими лозунгами
Новости
«Копирка» отказалась печатать плакаты «Нет расизму» и «Нет гомофобии» Сотрудник печатного центра назвал фразы на плакатах политическими лозунгами
Предприниматели
Леонид Засухин, сеть «Копирка»: «Что-что, а ксерокс будет всегда» От киоска с фото на документы до сети из 80 точек по всей Москве
Предприниматели