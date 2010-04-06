Цикада в сердце тьмы В прошлом году мы задумали совершить путешествие по мотивам конрадовского "Сердца тьмы" (и, естественно, "Apocalypse Now"), причем сделать это непременно в Китае. Ну, и поскольку на дворе уже XXI век и все должно быть наоборот, то плыть мы решили не вверх по реке к первобытным страхам, а, наоборот, вниз по реке из горной идиллической утопии в клоаку цивилизации.