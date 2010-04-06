Фильмы недели: «Умопомрачительные фантазии Чарли Свона Третьего», «Неуловимые», «Тревожный вызов» Изобретательная артхаусная комедия, триллер с Халле Берри и боевик про то, как русские с корейцами Америку завоевали - Милослав Чемоданов посмотрел три новых фильма, вышедшие в российский прокат.
Фильмы недели: «Умопомрачительные фантазии Чарли Свона Третьего», «Неуловимые», «Тревожный вызов» Изобретательная артхаусная комедия, триллер с Халле Берри и боевик про то, как русские с корейцами Америку завоевали - Милослав Чемоданов посмотрел три новых фильма, вышедшие в российский прокат.
Гости столицы: Роман Коппола Автор «Королевства полной луны» и член знаменитого семейства Роман Коппола провёл два дня в Москве и Санкт-Петербурге. The Village следил за путешествием Романа и задал ему несколько вопросов.
Гости столицы: Роман Коппола Автор «Королевства полной луны» и член знаменитого семейства Роман Коппола провёл два дня в Москве и Санкт-Петербурге. The Village следил за путешествием Романа и задал ему несколько вопросов.
10 сумасшедших поступков одного успешного бизнесмена («Такер: Человек и его мечта») 10 смелых поступков визионера и автомобилиста Престона Такера (Tucker: The Man and His Dream), которые ставят под сомнение его психическое здоровье, но всё равно приводят к успеху.
10 сумасшедших поступков одного успешного бизнесмена («Такер: Человек и его мечта») 10 смелых поступков визионера и автомобилиста Престона Такера (Tucker: The Man and His Dream), которые ставят под сомнение его психическое здоровье, но всё равно приводят к успеху.
Цикада в сердце тьмы В прошлом году мы задумали совершить путешествие по мотивам конрадовского "Сердца тьмы" (и, естественно, "Apocalypse Now"), причем сделать это непременно в Китае. Ну, и поскольку на дворе уже XXI век и все должно быть наоборот, то плыть мы решили не вверх по реке к первобытным страхам, а, наоборот, вниз по реке из горной идиллической утопии в клоаку цивилизации.