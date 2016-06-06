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Владельца «Корчмы „Тарас Бульба“» приговорили к двум годам тюрьмы из-за неуплаты налогов (обновлено)

По версии следствия, от налоговой сокрыли 650 миллионов рублей

Владельца «Корчмы „Тарас Бульба“» приговорили к двум годам тюрьмы из-за неуплаты налогов (обновлено)

Владельца корчмы «Тарас Бульба» обвиняют в неуплате 650 миллионов рублей налогов

Сейчас он находится под подпиской о невыезде

Владельца корчмы «Тарас Бульба» обвиняют в неуплате 650 миллионов рублей налогов

На руководство ресторана сети «Тарас Бульба» завели уголовное дело

Начальство ресторана заподозрили в уклонении от уплаты налогов

На руководство ресторана сети «Тарас Бульба» завели уголовное дело

«Корчму „Тарас Бульба“» уличили в уклонении от миллиарда рублей налогов

Основатель сети обвиняет налоговую в нарушении законодательства и искажении фактов

«Корчму „Тарас Бульба“» уличили в уклонении от миллиарда рублей налогов