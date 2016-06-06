Владельца «Корчмы „Тарас Бульба“» приговорили к двум годам тюрьмы из-за неуплаты налогов (обновлено)
По версии следствия, от налоговой сокрыли 650 миллионов рублей
Владельца корчмы «Тарас Бульба» обвиняют в неуплате 650 миллионов рублей налогов
Сейчас он находится под подпиской о невыезде
На руководство ресторана сети «Тарас Бульба» завели уголовное дело
Начальство ресторана заподозрили в уклонении от уплаты налогов
«Корчму „Тарас Бульба“» уличили в уклонении от миллиарда рублей налогов
Основатель сети обвиняет налоговую в нарушении законодательства и искажении фактов