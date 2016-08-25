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Новости

Лучший и худший сухой корм для кошек

Kitekat и Whiskas в самом конце рейтинга, но вне подозрений

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Новости

Лучший и худший сухой корм для кошек Kitekat и Whiskas в самом конце рейтинга, но вне подозрений

Новости

«Яндекс.Еда» запустил доставку продуктов и открыл dark store

Пока что заказ могут сделать только жители Бабушкинского района

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Новости

«Яндекс.Еда» запустил доставку продуктов и открыл dark store Пока что заказ могут сделать только жители Бабушкинского района

Новости

Власти назвали заботливых москвичей главной причиной гибели уток

В парках начнут устанавливать таблички с рекомендациями по кормлению

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Новости

Власти назвали заботливых москвичей главной причиной гибели уток В парках начнут устанавливать таблички с рекомендациями по кормлению

Новости

Движение «Эка» запустило акцию для спасения птиц зимой

Горожан призывают подкармливать птиц и рассказывать о проблеме знакомым

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Новости

Движение «Эка» запустило акцию для спасения птиц зимой Горожан призывают подкармливать птиц и рассказывать о проблеме знакомым

Новости

Подкармливать зайцев в парках ветками в рассоле

Для животных установят кормушки с едой

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Новости

Подкармливать зайцев в парках ветками в рассоле Для животных установят кормушки с едой

Новости

Подкармливать птиц плавленым сыром и салом

Также птицы любят семена подсолнечника и овсянку

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Новости

Подкармливать птиц плавленым сыром и салом Также птицы любят семена подсолнечника и овсянку

Новости

В московских парках пройдет акция «Покормите птиц зимой»

Мероприятия, связанные с подкормкой птиц, продлятся до марта

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Новости

В московских парках пройдет акция «Покормите птиц зимой» Мероприятия, связанные с подкормкой птиц, продлятся до марта

Новости

Кормить белок в московских парках

Белкам можно давать несоленые и нежареные орехи и сухофрукты

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Новости

Кормить белок в московских парках Белкам можно давать несоленые и нежареные орехи и сухофрукты

Город

В Московском зоопарке установили автоматы с кормом для животных

Одна 30-граммовая порция корма стоит 50 рублей

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Город

В Московском зоопарке установили автоматы с кормом для животных Одна 30-граммовая порция корма стоит 50 рублей