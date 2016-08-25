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Лучший и худший сухой корм для кошек
Kitekat и Whiskas в самом конце рейтинга, но вне подозрений
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Лучший и худший сухой корм для кошек Kitekat и Whiskas в самом конце рейтинга, но вне подозрений
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«Яндекс.Еда» запустил доставку продуктов и открыл dark store
Пока что заказ могут сделать только жители Бабушкинского района
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«Яндекс.Еда» запустил доставку продуктов и открыл dark store Пока что заказ могут сделать только жители Бабушкинского района
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Власти назвали заботливых москвичей главной причиной гибели уток
В парках начнут устанавливать таблички с рекомендациями по кормлению
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Власти назвали заботливых москвичей главной причиной гибели уток В парках начнут устанавливать таблички с рекомендациями по кормлению
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Движение «Эка» запустило акцию для спасения птиц зимой
Горожан призывают подкармливать птиц и рассказывать о проблеме знакомым
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Движение «Эка» запустило акцию для спасения птиц зимой Горожан призывают подкармливать птиц и рассказывать о проблеме знакомым
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Подкармливать зайцев в парках ветками в рассоле Для животных установят кормушки с едой
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Подкармливать птиц плавленым сыром и салом Также птицы любят семена подсолнечника и овсянку
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В московских парках пройдет акция «Покормите птиц зимой»
Мероприятия, связанные с подкормкой птиц, продлятся до марта
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В московских парках пройдет акция «Покормите птиц зимой» Мероприятия, связанные с подкормкой птиц, продлятся до марта
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Кормить белок в московских парках
Белкам можно давать несоленые и нежареные орехи и сухофрукты
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