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Новости

ФСО попросила разрешения отступать от правил дорожного движения

Это позволит ведомству организовывать сопровождение кортежей без участия автомобилей полиции

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Новости

ФСО попросила разрешения отступать от правил дорожного движения Это позволит ведомству организовывать сопровождение кортежей без участия автомобилей полиции

Ситуация

Полицейского из заблокировавшего несколько улиц в Москве свадебного кортежа уволили

Сотрудник работал в управлении полиции по Новой Москве

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Ситуация

Полицейского из заблокировавшего несколько улиц в Москве свадебного кортежа уволили Сотрудник работал в управлении полиции по Новой Москве

Ситуация

МВД проверяет видео со свадебным кортежем полицейского

Свадебный кортеж 26-летнего оперуполномоченного Карахана Балакеримова заблокировал в Москве несколько улиц

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Ситуация

МВД проверяет видео со свадебным кортежем полицейского Свадебный кортеж 26-летнего оперуполномоченного Карахана Балакеримова заблокировал в Москве несколько улиц

Новости

Лимузины для первых лиц в Москве будут выпускать под брендом «Мономах»

Машины премиум-класса планирует выпускать Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт

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Новости

Лимузины для первых лиц в Москве будут выпускать под брендом «Мономах» Машины премиум-класса планирует выпускать Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт

Транспорт

Медведев будет передвигаться по Москве на вертолёте

Чтобы не создавать пробок на дорогах, Дмитрий Медведев пересядет на вертолёт.

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Транспорт

Медведев будет передвигаться по Москве на вертолёте Чтобы не создавать пробок на дорогах, Дмитрий Медведев пересядет на вертолёт.