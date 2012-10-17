ФСО попросила разрешения отступать от правил дорожного движения
Это позволит ведомству организовывать сопровождение кортежей без участия автомобилей полиции
ФСО попросила разрешения отступать от правил дорожного движения Это позволит ведомству организовывать сопровождение кортежей без участия автомобилей полиции
Полицейского из заблокировавшего несколько улиц в Москве свадебного кортежа уволили
Сотрудник работал в управлении полиции по Новой Москве
Полицейского из заблокировавшего несколько улиц в Москве свадебного кортежа уволили Сотрудник работал в управлении полиции по Новой Москве
МВД проверяет видео со свадебным кортежем полицейского
Свадебный кортеж 26-летнего оперуполномоченного Карахана Балакеримова заблокировал в Москве несколько улиц
МВД проверяет видео со свадебным кортежем полицейского Свадебный кортеж 26-летнего оперуполномоченного Карахана Балакеримова заблокировал в Москве несколько улиц
Лимузины для первых лиц в Москве будут выпускать под брендом «Мономах»
Машины премиум-класса планирует выпускать Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт
Лимузины для первых лиц в Москве будут выпускать под брендом «Мономах» Машины премиум-класса планирует выпускать Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт
Медведев будет передвигаться по Москве на вертолёте
Чтобы не создавать пробок на дорогах, Дмитрий Медведев пересядет на вертолёт.