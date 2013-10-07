Аксессуары New Wallet и Алексея Навального В линейку вошли кошельки и обложки на паспорт
Сервис «Кошелек» запустит первую российскую альтернативу Apple Pay
Первое время пользоваться им смогут только клиенты Mastercard
Сервис «Кошелек» запустит первую российскую альтернативу Apple Pay Первое время пользоваться им смогут только клиенты Mastercard
В «Галерее» открылся первый магазин петербургской марки Arny Praht
Марка специализируется на минималистических сумках, кошельках, клатчах и рюкзаках
В «Галерее» открылся первый магазин петербургской марки Arny Praht Марка специализируется на минималистических сумках, кошельках, клатчах и рюкзаках
Лучше меньше (Петербург): Кошелек Marc by Marc Jacobs The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Петербурга и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.