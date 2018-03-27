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Новости

Интерактивные экскурсии по московским выставкам о космосе

Ранее приложение «Иду в музей» работало только на территории музеев

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Новости

Интерактивные экскурсии по московским выставкам о космосе Ранее приложение «Иду в музей» работало только на территории музеев

Новости

Музей космонавтики открыл набор школьников в инженерный центр

На занятиях дети познакомятся с историей космонавтики, астрофизикой и программированием

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Новости

Музей космонавтики открыл набор школьников в инженерный центр На занятиях дети познакомятся с историей космонавтики, астрофизикой и программированием

Новости

Музей космонавтики покажет эксклюзивные материалы о гибели Юрия Гагарина

Выставка посвящена 50-летию со дня гибели космонавта

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Новости

Музей космонавтики покажет эксклюзивные материалы о гибели Юрия Гагарина Выставка посвящена 50-летию со дня гибели космонавта