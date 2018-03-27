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Интерактивные экскурсии по московским выставкам о космосе
Ранее приложение «Иду в музей» работало только на территории музеев
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Интерактивные экскурсии по московским выставкам о космосе Ранее приложение «Иду в музей» работало только на территории музеев
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Музей космонавтики открыл набор школьников в инженерный центр
На занятиях дети познакомятся с историей космонавтики, астрофизикой и программированием
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Музей космонавтики открыл набор школьников в инженерный центр На занятиях дети познакомятся с историей космонавтики, астрофизикой и программированием
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Музей космонавтики покажет эксклюзивные материалы о гибели Юрия Гагарина
Выставка посвящена 50-летию со дня гибели космонавта
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