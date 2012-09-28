вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Первый участок розовой линии запустят в конце лета

На первом этапе запуска откроются четыре станции

0
Новости

Первый участок розовой линии запустят в конце лета На первом этапе запуска откроются четыре станции

Новости

«Розовую» линию метро запустят на юго-востоке до конца 2018 года

Введение Кожуховской линии пройдет в два этапа

2
Новости

«Розовую» линию метро запустят на юго-востоке до конца 2018 года Введение Кожуховской линии пройдет в два этапа

Новости

В Некрасовке открылась самая большая школа в России

Уже в этом году она примет 2 100 учеников

0
Новости

В Некрасовке открылась самая большая школа в России Уже в этом году она примет 2 100 учеников

Транспорт

Из-за строительства метро ограничили движение по Лермонтовскому проспекту

Ограничения введены от пересечения с Привольной улицей до дома 2, корпус 1

0
Транспорт

Из-за строительства метро ограничили движение по Лермонтовскому проспекту Ограничения введены от пересечения с Привольной улицей до дома 2, корпус 1

Город

Районы Коммунарка и Кожухово соединят линией метро

Также могут появиться ещё несколько радиальных линий

2
Город

Районы Коммунарка и Кожухово соединят линией метро Также могут появиться ещё несколько радиальных линий

Транспорт

Кожуховскую линию метро запустят в 2017 году

Для обозначения новой ветки подземки горожане выбрали розовый цвет

0
Транспорт

Кожуховскую линию метро запустят в 2017 году Для обозначения новой ветки подземки горожане выбрали розовый цвет

Транспорт

Проектируемую станцию метро «Ферганская улица» переименовали в «Юго-Восточную»

Проектируемая станция Кожуховской линии метро получила новое название по просьбе горожан

1
Транспорт

Проектируемую станцию метро «Ферганская улица» переименовали в «Юго-Восточную» Проектируемая станция Кожуховской линии метро получила новое название по просьбе горожан

Транспорт

Восемь новых станций Кожуховской линии откроют одновременно

В 2015−2016 году на Кожуховской линии откроют восемь станций.

4
Транспорт

Восемь новых станций Кожуховской линии откроют одновременно В 2015−2016 году на Кожуховской линии откроют восемь станций.

Транспорт

Испанские архитекторы спроектируют четыре станции московского метро

Испанская компания Bustren PM выиграла конкурс на проектирование четырёх станций московского метрополитена.

2
Транспорт

Испанские архитекторы спроектируют четыре станции московского метро Испанская компания Bustren PM выиграла конкурс на проектирование четырёх станций московского метрополитена.

Транспорт

Кожуховскую линию продлят до «Электрозаводской»

Строящуюся Кожуховскую ветку соединят с Третьим пересадочным контуром и продлят до «Электрозаводской».

0
Транспорт

Кожуховскую линию продлят до «Электрозаводской» Строящуюся Кожуховскую ветку соединят с Третьим пересадочным контуром и продлят до «Электрозаводской».

Транспорт

На новых станциях метро установят защитные перегородки

Строящиеся станции метро Кожуховской линии оборудуют стеклянными перегородками, которые отделят платформу от зоны движения поездов.

1
Транспорт

На новых станциях метро установят защитные перегородки Строящиеся станции метро Кожуховской линии оборудуют стеклянными перегородками, которые отделят платформу от зоны движения поездов.