Первый участок розовой линии запустят в конце лета
На первом этапе запуска откроются четыре станции
Первый участок розовой линии запустят в конце лета На первом этапе запуска откроются четыре станции
«Розовую» линию метро запустят на юго-востоке до конца 2018 года
Введение Кожуховской линии пройдет в два этапа
«Розовую» линию метро запустят на юго-востоке до конца 2018 года Введение Кожуховской линии пройдет в два этапа
В Некрасовке открылась самая большая школа в России Уже в этом году она примет 2 100 учеников
Из-за строительства метро ограничили движение по Лермонтовскому проспекту
Ограничения введены от пересечения с Привольной улицей до дома 2, корпус 1
Из-за строительства метро ограничили движение по Лермонтовскому проспекту Ограничения введены от пересечения с Привольной улицей до дома 2, корпус 1
Районы Коммунарка и Кожухово соединят линией метро
Также могут появиться ещё несколько радиальных линий
Районы Коммунарка и Кожухово соединят линией метро Также могут появиться ещё несколько радиальных линий
Кожуховскую линию метро запустят в 2017 году
Для обозначения новой ветки подземки горожане выбрали розовый цвет
Кожуховскую линию метро запустят в 2017 году Для обозначения новой ветки подземки горожане выбрали розовый цвет
Проектируемую станцию метро «Ферганская улица» переименовали в «Юго-Восточную»
Проектируемая станция Кожуховской линии метро получила новое название по просьбе горожан
Проектируемую станцию метро «Ферганская улица» переименовали в «Юго-Восточную» Проектируемая станция Кожуховской линии метро получила новое название по просьбе горожан
Восемь новых станций Кожуховской линии откроют одновременно
В 2015−2016 году на Кожуховской линии откроют восемь станций.
Восемь новых станций Кожуховской линии откроют одновременно В 2015−2016 году на Кожуховской линии откроют восемь станций.
Испанские архитекторы спроектируют четыре станции московского метро
Испанская компания Bustren PM выиграла конкурс на проектирование четырёх станций московского метрополитена.
Испанские архитекторы спроектируют четыре станции московского метро Испанская компания Bustren PM выиграла конкурс на проектирование четырёх станций московского метрополитена.
Кожуховскую линию продлят до «Электрозаводской»
Строящуюся Кожуховскую ветку соединят с Третьим пересадочным контуром и продлят до «Электрозаводской».
Кожуховскую линию продлят до «Электрозаводской» Строящуюся Кожуховскую ветку соединят с Третьим пересадочным контуром и продлят до «Электрозаводской».
На новых станциях метро установят защитные перегородки
Строящиеся станции метро Кожуховской линии оборудуют стеклянными перегородками, которые отделят платформу от зоны движения поездов.