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Планы на сезон
13 выставок лета в Петербурге
Семья Кранахов, Эрте и «Реализмы» в Эрмитаже, автопортреты в Русском музее, участники Венецианской биеннале в Манеже и другие события сезона
Планы на сезон
13 выставок лета в Петербурге
Семья Кранахов, Эрте и «Реализмы» в Эрмитаже, автопортреты в Русском музее, участники Венецианской биеннале в Манеже и другие события сезона
Гид The Village
Кранахи в Пушкинском музее: Что нужно знать о живописи династии
Дух эксперимента, династическое искусство и женская сила на выставке «Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом»
Гид The Village
Кранахи в Пушкинском музее: Что нужно знать о живописи династии
Дух эксперимента, династическое искусство и женская сила на выставке «Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом»