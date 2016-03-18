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13 выставок лета в Петербурге
Планы на сезон

13 выставок лета в ПетербургеСемья Кранахов, Эрте и «Реализмы» в Эрмитаже, автопортреты в Русском музее, участники Венецианской биеннале в Манеже и другие события сезона

Планы на сезон

13 выставок лета в Петербурге Семья Кранахов, Эрте и «Реализмы» в Эрмитаже, автопортреты в Русском музее, участники Венецианской биеннале в Манеже и другие события сезона

Кранахи в Пушкинском музее: Что нужно знать о живописи династии
Гид The Village

Кранахи в Пушкинском музее: Что нужно знать о живописи династииДух эксперимента, династическое искусство и женская сила на выставке «Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом»

Гид The Village

Кранахи в Пушкинском музее: Что нужно знать о живописи династии Дух эксперимента, династическое искусство и женская сила на выставке «Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом»