Планы на сезон
13 выставок лета в ПетербургеСемья Кранахов, Эрте и «Реализмы» в Эрмитаже, автопортреты в Русском музее, участники Венецианской биеннале в Манеже и другие события сезона
Планы на сезон
13 выставок лета в Петербурге Семья Кранахов, Эрте и «Реализмы» в Эрмитаже, автопортреты в Русском музее, участники Венецианской биеннале в Манеже и другие события сезона
Гид The Village
Кранахи в Пушкинском музее: Что нужно знать о живописи династииДух эксперимента, династическое искусство и женская сила на выставке «Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом»
Гид The Village