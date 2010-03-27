Съедобная краска в баллончиках Если вы когда-либо мечтали о том, чтобы раскрасить дверь соседей, ну или же находящуюся рядом станцию метро, но у вас не хватало смелости — новый Esslack Food Spray создан именно для вас! Благодаря немецкой компании The Deli Garage, вы можете разрисовать овощи, фрукты, да все, что только пожелаете! Баллончики с серебряной и золотой краской за несколько секунд превратят обычные продукты...