Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
На Арбате открылось фан-кафе Спанч Боба «Красти Краб»
Шеф-повар заведения ранее работал в Oyster bar, «Ричард Львиное сердце», «Твербуль» и кафе «Бублик» Ксении Собчак