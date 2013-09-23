Как выглядят церкви в Европе, Азии и Северной Америке The Village выбрал семь необычных примеров религиозной архитектуры со всего мира
Как выглядят церкви в Европе, Азии и Северной Америке The Village выбрал семь необычных примеров религиозной архитектуры со всего мира
Как жители разрушенного Крайстчёрча восстанавливают связь с городским пространством The Village узнал, как жители города, пострадавшего от землетрясения, дали вторую жизнь разрушенным зданиям — с помощью велодорожек, кинотеатра под открытым небом и малого бизнеса
Как жители разрушенного Крайстчёрча восстанавливают связь с городским пространством The Village узнал, как жители города, пострадавшего от землетрясения, дали вторую жизнь разрушенным зданиям — с помощью велодорожек, кинотеатра под открытым небом и малого бизнеса
Иностранный опыт: Как устроены площадки для выгула собак в 5 городах мира Бег с препятствиями, бассейны для животных и дог-парады на Хэллоуин — The Village разобрался, что нужно для обустройства идеальной площадки для выгула собак.
Иностранный опыт: Как устроены площадки для выгула собак в 5 городах мира Бег с препятствиями, бассейны для животных и дог-парады на Хэллоуин — The Village разобрался, что нужно для обустройства идеальной площадки для выгула собак.
Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче Ночной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.