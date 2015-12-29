Старая заправка у храма Христа Спасителя войдет в музейный городок Пушкинского музея
Кремлевская АЗС существует на Волхонке с 1930-х годов, теперь ее перенесут на другое место
Кремлевскую набережную открыли после реконструкции
На проезжей части заменили асфальт, а пешеходную зону вымостили гранитной плиткой
На Кремлевской набережной завершили ремонт дорожного покрытия
Также ремонт дорог завершен на Боровицкой площади, улице Большая Якиманка и внутренней четной стороне Трубной площади
В Новый год движение на Ильинке и Васильевском Спуске перекроют
Улицы будут перекрыты с 20:00 31 декабря