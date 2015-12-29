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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Старая заправка у храма Христа Спасителя войдет в музейный городок Пушкинского музея

Кремлевская АЗС существует на Волхонке с 1930-х годов, теперь ее перенесут на другое место

Старая заправка у храма Христа Спасителя войдет в музейный городок Пушкинского музея

Кремлевскую набережную открыли после реконструкции

На проезжей части заменили асфальт, а пешеходную зону вымостили гранитной плиткой

Кремлевскую набережную открыли после реконструкции

На Кремлевской набережной завершили ремонт дорожного покрытия

Также ремонт дорог завершен на Боровицкой площади, улице Большая Якиманка и внутренней четной стороне Трубной площади

На Кремлевской набережной завершили ремонт дорожного покрытия

В Новый год движение на Ильинке и Васильевском Спуске перекроют

Улицы будут перекрыты с 20:00 31 декабря

В Новый год движение на Ильинке и Васильевском Спуске перекроют