Wetzel’s Pretzels открывают пекарню на Арбате
Флагманская пекарня американской сети заработает 10 апреля на Старом Арбате
Wetzel’s Pretzels открывают пекарню на Арбате Флагманская пекарня американской сети заработает 10 апреля на Старом Арбате
В Москве открылась новая пекарня Wetzel’s Pretzels
Американская сеть Wetzel’s Pretzels открыла новую пекарню в Москве — в торговом центре «Рио» на Ленинском проспекте.
В Москве открылась новая пекарня Wetzel’s Pretzels Американская сеть Wetzel’s Pretzels открыла новую пекарню в Москве — в торговом центре «Рио» на Ленинском проспекте.
В Москве открывается американская сеть крендельных Wetzel's Pretzels
В Москву приходит американская сеть пекарен Wetzel's Pretzels, где продают крендели разных видов, хот-доги и напитки.