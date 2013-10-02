16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Wetzel’s Pretzels открывают пекарню на Арбате

Флагманская пекарня американской сети заработает 10 апреля на Старом Арбате

Wetzel’s Pretzels открывают пекарню на Арбате
Флагманская пекарня американской сети заработает 10 апреля на Старом Арбате

В Москве открылась новая пекарня Wetzel’s Pretzels

Американская сеть Wetzel’s Pretzels открыла новую пекарню в Москве — в торговом центре «Рио» на Ленинском проспекте.

В Москве открылась новая пекарня Wetzel’s Pretzels
Американская сеть Wetzel’s Pretzels открыла новую пекарню в Москве — в торговом центре «Рио» на Ленинском проспекте.

В Москве открывается американская сеть крендельных Wetzel's Pretzels

В Москву приходит американская сеть пекарен Wetzel's Pretzels, где продают крендели разных видов, хот-доги и напитки.

В Москве открывается американская сеть крендельных Wetzel's Pretzels
В Москву приходит американская сеть пекарен Wetzel's Pretzels, где продают крендели разных видов, хот-доги и напитки.