Новости
Сколько россиян одобряют критику музыкантов в адрес властей
ВЦИОМ исследовал, как россияне реагируют на высказывания исполнителей
Новости
Сколько россиян одобряют критику музыкантов в адрес властей ВЦИОМ исследовал, как россияне реагируют на высказывания исполнителей
Ситуация
Московские СМИ уличили в недостаточной критике Собянина
Даже чеченские журналисты оказались более критично настроенными по отношению к региональным властям
Ситуация
Московские СМИ уличили в недостаточной критике Собянина Даже чеченские журналисты оказались более критично настроенными по отношению к региональным властям
Этика
Можно ли критиковать свою страну, если ты из неё уехал?The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
Этика
Можно ли критиковать свою страну, если ты из неё уехал? The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
Ситуация
Максим Ликсутов — о критике в свой адрес
Глава департамента транспорта считает, что критика в его адрес обычно связана с интересами потенциальных участников крупных конкурсов
Ситуация