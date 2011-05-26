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Кому принадлежит фастфуд в России
Кому принадлежит фастфуд в России Вчера Роспотребнадзор закрыл несколько ресторанов «Макдоналдс». The Village вспоминает, какие сети быстрого питания существуют и кому принадлежат
Кому принадлежит фастфуд в России

Кому принадлежит фастфуд в России
Вчера Роспотребнадзор закрыл несколько ресторанов «Макдоналдс». The Village вспоминает, какие сети быстрого питания существуют и кому принадлежат

На московских вокзалах появятся фуд-корты На вокзалах Москвы появятся точки с фастфудом

На московских вокзалах появятся фуд-корты
На вокзалах Москвы появятся точки с фастфудом