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Облако знаний
Кому принадлежит фастфуд в России
Вчера Роспотребнадзор закрыл несколько ресторанов «Макдоналдс». The Village вспоминает, какие сети быстрого питания существуют и кому принадлежат
Облако знаний
Кому принадлежит фастфуд в России
Вчера Роспотребнадзор закрыл несколько ресторанов «Макдоналдс». The Village вспоминает, какие сети быстрого питания существуют и кому принадлежат
Ситуация
На московских вокзалах появятся фуд-корты
На вокзалах Москвы появятся точки с фастфудом
Ситуация
На московских вокзалах появятся фуд-корты
На вокзалах Москвы появятся точки с фастфудом
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