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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Хрущобы»: вид сверху

«Хрущобы»: вид сверху The Village посмотрел на советские спальные районы с высоты птичьего полета

«Хрущобы»: вид сверху

«Хрущобы»: вид сверху
The Village посмотрел на советские спальные районы с высоты птичьего полета

Я живу в круглом доме

Я живу в круглом домеThe Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу в круглом доме

Я живу в круглом доме
The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга