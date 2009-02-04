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Как выбирать билеты на теплоход
Как выбирать билеты на теплоход The Village узнал, на что стоит обратить внимание при поиске самых выгодных цен на морские и речные путешествия
Как выбирать билеты на теплоход

Как выбирать билеты на теплоход
The Village узнал, на что стоит обратить внимание при поиске самых выгодных цен на морские и речные путешествия

Someone like it hot. Работа: круизный лайнер
Someone like it hot. Работа: круизный лайнер - Ооо, у меня большие надежды на Флориду!)- Это почему?- Миллионеры! Там их полно! Зимой они все слетаются на юг как птицы!- О, хочешь подцепить какого-нибудь Ротшильда?- Необязательно Ротшильда, но обязательно, чтобы была яхта, собственный салон-вагон и вилла у моря…- Вот бы и мне такого!- И ты такого встретишь, Джозефина) (someone like it hot)
Someone like it hot. Работа: круизный лайнер

Someone like it hot. Работа: круизный лайнер
- Ооо, у меня большие надежды на Флориду!)- Это почему?- Миллионеры! Там их полно! Зимой они все слетаются на юг как птицы!- О, хочешь подцепить какого-нибудь Ротшильда?- Необязательно Ротшильда, но обязательно, чтобы была яхта, собственный салон-вагон и вилла у моря…- Вот бы и мне такого!- И ты такого встретишь, Джозефина) (someone like it hot)

Компания Royal Caribbean - лучшая круизная компания! Круизная компания Royal Caribbean Cruises - лучшая круизная компания на Ближнем Востоке!

Компания Royal Caribbean - лучшая круизная компания!

Антарктический круиз Сначала нужно прилететь в Ушуайю.

Антарктический круиз