My Bicycle & Me Решил рассказать о том, как купил велосипед, как езжу по улицам, как планирую маршруты и ещё что-нибудь полезное.
My Bicycle & Me Решил рассказать о том, как купил велосипед, как езжу по улицам, как планирую маршруты и ещё что-нибудь полезное.
Все, что вы хотели знать о велокастомайзинге! Сегодня рынок предлагает нам огромное количество моделей и разновидностей велосипедов, предназначенных для разных случаев жизни, стилей катания, возрастных категорий итд. Всем давно известны такие виды как bmx, шоссейные, кросс-кантрийные, даунхильные и городские велосипеды.