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МЫ В СОЦСЕТЯХ

КС отказался рассматривать жалобу «Левада-центра» на закон об «иностранных агентах»

Суд счел, что придание норме обратной силы не ухудшило правовое положение центра

КС отказался рассматривать жалобу «Левада-центра» на закон об «иностранных агентах»

Конституционный суд обязал полицию защищать одиночных пикетчиков

Теперь полицейские в праве доставить пикетчика в отдел, только если у них нет другой возможности обеспечить его безопасность

Конституционный суд обязал полицию защищать одиночных пикетчиков

Навальный пожаловался в Конституционный суд на невозможность судиться с Чайкой

Навальный заявил, что существующие нормы законодательства не позволяют ему подать иск о защите чести и достоинства к генеральному прокурору Юрию Чайке

Навальный пожаловался в Конституционный суд на невозможность судиться с Чайкой