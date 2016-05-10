КС отказался рассматривать жалобу «Левада-центра» на закон об «иностранных агентах»
Суд счел, что придание норме обратной силы не ухудшило правовое положение центра
Конституционный суд обязал полицию защищать одиночных пикетчиков
Теперь полицейские в праве доставить пикетчика в отдел, только если у них нет другой возможности обеспечить его безопасность
Навальный пожаловался в Конституционный суд на невозможность судиться с Чайкой
Навальный заявил, что существующие нормы законодательства не позволяют ему подать иск о защите чести и достоинства к генеральному прокурору Юрию Чайке