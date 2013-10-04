Ксения Соколова — об уголовном деле против фонда Доктора Лизы
Ранее СКР подтвердил проверку действий экс-главы благотворительной организации
Ксения Соколова — об уголовном деле против фонда Доктора Лизы Ранее СКР подтвердил проверку действий экс-главы благотворительной организации
«Дождь»: Ксения Соколова покинула Россию из-за дела против фонда Доктора Лизы
Сама Соколова эту информацию отрицает
«Дождь»: Ксения Соколова покинула Россию из-за дела против фонда Доктора Лизы
Сама Соколова эту информацию отрицает
Ксения Соколова стала главой фонда «Справедливая помощь»
Ее избрали президентом фонда во время заседания членов общего собрания организации
Ксения Соколова стала главой фонда «Справедливая помощь» Ее избрали президентом фонда во время заседания членов общего собрания организации
Ксения Соколова может стать главой фонда Глинки «Справедливая помощь»
Решение пока не принято окончательно
Ксения Соколова может стать главой фонда Глинки «Справедливая помощь» Решение пока не принято окончательно
Ксения Соколова не будет управлять журналом Esquire во время выборов
После 18 сентября Premium Publishing вернётся к вопросу о работе Соколовой в Esquire
Ксения Соколова не будет управлять журналом Esquire во время выборов После 18 сентября Premium Publishing вернётся к вопросу о работе Соколовой в Esquire
В Esquire сменился главный редактор (обновлено)
Игорь Садреев уволен, его место займёт Ксения Соколова
В Esquire сменился главный редактор (обновлено) Игорь Садреев уволен, его место займёт Ксения Соколова
Ссылки дня: Каминг-аут Siri, ответ учёного Путину и дикая русская еда
Ответ учёного Путину, каминг-аут Siri, интервью Ликсутова и правила жизни Анджелины Джоли — в наших «Ссылках дня».