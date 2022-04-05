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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ростуризм: На Кубе нельзя снять наличные с карты «Мир»

Ростуризм: На Кубе нельзя снять наличные с карты «Мир»

Куба отменила обязательные ПЦР-тесты для въезда в страну
5 апреля 2022

Куба отменила обязательные ПЦР-тесты для въезда в страну

14 октября 2021

Куба отменит ПЦР-тесты для туристов с 15 ноября

14 октября 2020

Россия возобновит авиасообщение с Японией, Кубой и Сербией

Nordwind открыла прямые продажи билетов на экзотические курорты

Раньше эти направления были доступны только в составе туров

Nordwind открыла прямые продажи билетов на экзотические курорты

Куба смягчила визовый режим для россиян

Срок пребывания на острове без визы увеличился с 30 до 90 дней

Куба смягчила визовый режим для россиян

«Победа» запустит рейсы в Хельсинки

А компания «Северный ветер» начнет летать на Кубу

«Победа» запустит рейсы в Хельсинки

Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»

Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Полеты на Кайо-Коко приостановлены из-за разрушения инфраструктуры острова ураганом «Ирма»

Клиентам, уже купившим туры на Кайо-Коко, предлагают перебронироваться на другие направления

Полеты на Кайо-Коко приостановлены из-за разрушения инфраструктуры острова ураганом «Ирма»

Ростуризм попросил туроператоров «с пониманием отнестись» к отказам от поездок на Кубу

На страну обрушился ураган «Ирма»

Ростуризм попросил туроператоров «с пониманием отнестись» к отказам от поездок на Кубу

Ростуризм предупредил об урагане в бассейне Карибского моря

Предупреждение касается россиян, находящихся на территории Доминиканы, Гаити, Кубы, Венесуэлы, Флориды и Виргинских островов

Ростуризм предупредил об урагане в бассейне Карибского моря

Площадь в районе Сокол назовут именем Фиделя Кастро

Имя Кастро получит площадь, которая находится на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц

Площадь в районе Сокол назовут именем Фиделя Кастро

Цветы у посольства Кубы в Москве

Жители Москвы пришли выразить соболезнования в связи со смертью Фиделя Кастро

Цветы у посольства Кубы в Москве

Минфин США — о легкомысленном применении санкций

Министр финансов США призвал аккуратнее использовать ограничения, чтобы не дискредитировать этот инструмент ведения внешней политики

Минфин США — о легкомысленном применении санкций

На Кубе запускают первое независимое СМИ за последние 50 лет

Им станет цифровая газета 14ymedio от Йоанни Санчес

На Кубе запускают первое независимое СМИ за последние 50 лет

Кто кормит: Шеф-повар посольства Кубы о национальной кухне
Кто кормит: Шеф-повар посольства Кубы о национальной кухне The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. В первом выпуске — 81-летний шеф-повар посла Кубы Гаспар Орестес Мартинес Колина.
Кто кормит: Шеф-повар посольства Кубы о национальной кухне

Кто кормит: Шеф-повар посольства Кубы о национальной кухне
The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. В первом выпуске — 81-летний шеф-повар посла Кубы Гаспар Орестес Мартинес Колина.

На Кубу, не покидая Питера В Петербурге вполне возможно провалиться в какую-нибудь параллельную реальность. Нужно только правильно выбрать место и время. Если мечтается о Кубе, солнечном острове свободы, то можно запросто провести вечер по-кубински.

На Кубу, не покидая Питера

Soy cuba Всё детство я слышала рассказы об острове свободы от папиной сестры и её мужа. И поездка на другой край планеты не рассматривалась как реальность. Потом что-то переключилось, и ровно три года назад я купила билет Москва-Гавана, собрала рюкзак и поехала. Поехала с девушкой которую видела до этого два раза в жизни, ничего не планируя, не о чём не раздумывая. На работе отпуска мне никто...

Soy cuba