Soy cuba Всё детство я слышала рассказы об острове свободы от папиной сестры и её мужа. И поездка на другой край планеты не рассматривалась как реальность. Потом что-то переключилось, и ровно три года назад я купила билет Москва-Гавана, собрала рюкзак и поехала. Поехала с девушкой которую видела до этого два раза в жизни, ничего не планируя, не о чём не раздумывая. На работе отпуска мне никто...