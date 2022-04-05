Nordwind открыла прямые продажи билетов на экзотические курорты
Раньше эти направления были доступны только в составе туров
Куба смягчила визовый режим для россиян
Срок пребывания на острове без визы увеличился с 30 до 90 дней
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Полеты на Кайо-Коко приостановлены из-за разрушения инфраструктуры острова ураганом «Ирма»
Клиентам, уже купившим туры на Кайо-Коко, предлагают перебронироваться на другие направления
Ростуризм попросил туроператоров «с пониманием отнестись» к отказам от поездок на Кубу
На страну обрушился ураган «Ирма»
Ростуризм предупредил об урагане в бассейне Карибского моря
Предупреждение касается россиян, находящихся на территории Доминиканы, Гаити, Кубы, Венесуэлы, Флориды и Виргинских островов
Площадь в районе Сокол назовут именем Фиделя Кастро
Имя Кастро получит площадь, которая находится на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц
Цветы у посольства Кубы в Москве
Жители Москвы пришли выразить соболезнования в связи со смертью Фиделя Кастро
Минфин США — о легкомысленном применении санкций
Министр финансов США призвал аккуратнее использовать ограничения, чтобы не дискредитировать этот инструмент ведения внешней политики
На Кубе запускают первое независимое СМИ за последние 50 лет
Им станет цифровая газета 14ymedio от Йоанни Санчес