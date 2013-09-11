Автор проекта «Панельки навсегда» — о Пригове, Беляеве и дроне The Village показывает часть экспозиции выставки «Пригов. Москвадва»
Автор проекта «Панельки навсегда» — о Пригове, Беляеве и дроне
The Village показывает часть экспозиции выставки «Пригов. Москвадва»
Польский градостроитель Куба Снопек — о пяти годах жизни в Москве и отъезде из РоссииThe Village поговорил с бывшим преподавателем «Стрелки» о том, насколько удачными оказались московские нововведения
Польский градостроитель Куба Снопек — о пяти годах жизни в Москве и отъезде из России The Village поговорил с бывшим преподавателем «Стрелки» о том, насколько удачными оказались московские нововведения
«Беляево навсегда»: Чем уникальны спальные районы Москвы Урбанист Куба Снопек написал книгу о том, почему Беляево должно попасть в список культурного наследия ЮНЕСКО
«Беляево навсегда»: Чем уникальны спальные районы Москвы Урбанист Куба Снопек написал книгу о том, почему Беляево должно попасть в список культурного наследия ЮНЕСКО
Стоит ли переезжать в ИспаниюThe Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес на Пиренеях и чего от этого ждать
Стоит ли переезжать в Испанию The Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес на Пиренеях и чего от этого ждать
Личный опыт: Как включить советский микрорайон в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Польский архитектор Куба Снопек несколько лет изучал историю и архитектуру типичного советского микрорайона Беляево и предлагает внести его в список культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО.
Личный опыт: Как включить советский микрорайон в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Польский архитектор Куба Снопек несколько лет изучал историю и архитектуру типичного советского микрорайона Беляево и предлагает внести его в список культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО.
«Стрелка» создаст новый культурный образ Беляева
Издательство Strelka Press совместно с галереей «Беляево» запускает программу Belyayevo Forever с выставками и экскурсиями.
«Стрелка» создаст новый культурный образ Беляева Издательство Strelka Press совместно с галереей «Беляево» запускает программу Belyayevo Forever с выставками и экскурсиями.
Массовый приход: Куба Снопек о типовых храмах в Москве и польском опыте Наблюдая строительство типовых быстровозводимых храмов по всей Москве, архитектор из Польши Куба Снопек предлагает вспомнить опыт родной страны и сравнить подход к архитектуре церквей.