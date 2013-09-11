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Автор проекта «Панельки навсегда» — о Пригове, Беляеве и дроне
Автор проекта «Панельки навсегда» — о Пригове, Беляеве и дроне The Village показывает часть экспозиции выставки «Пригов. Москвадва»
Автор проекта «Панельки навсегда» — о Пригове, Беляеве и дроне

Автор проекта «Панельки навсегда» — о Пригове, Беляеве и дроне
The Village показывает часть экспозиции выставки «Пригов. Москвадва»

Польский градостроитель Куба Снопек — о пяти годах жизни в Москве и отъезде из России

Польский градостроитель Куба Снопек — о пяти годах жизни в Москве и отъезде из РоссииThe Village поговорил с бывшим преподавателем «Стрелки» о том, насколько удачными оказались московские нововведения

Польский градостроитель Куба Снопек — о пяти годах жизни в Москве и отъезде из России

Польский градостроитель Куба Снопек — о пяти годах жизни в Москве и отъезде из России
The Village поговорил с бывшим преподавателем «Стрелки» о том, насколько удачными оказались московские нововведения

«Беляево навсегда»: Чем уникальны спальные районы Москвы
«Беляево навсегда»: Чем уникальны спальные районы Москвы Урбанист Куба Снопек написал книгу о том, почему Беляево должно попасть в список культурного наследия ЮНЕСКО
«Беляево навсегда»: Чем уникальны спальные районы Москвы

«Беляево навсегда»: Чем уникальны спальные районы Москвы
Урбанист Куба Снопек написал книгу о том, почему Беляево должно попасть в список культурного наследия ЮНЕСКО

Стоит ли переезжать в Испанию

Стоит ли переезжать в ИспаниюThe Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес на Пиренеях и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в Испанию

Стоит ли переезжать в Испанию
The Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес на Пиренеях и чего от этого ждать

Личный опыт: Как включить советский микрорайон в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Личный опыт: Как включить советский микрорайон в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Польский архитектор Куба Снопек несколько лет изучал историю и архитектуру типичного советского микрорайона Беляево и предлагает внести его в список культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО.
Личный опыт: Как включить советский микрорайон в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Личный опыт: Как включить советский микрорайон в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Польский архитектор Куба Снопек несколько лет изучал историю и архитектуру типичного советского микрорайона Беляево и предлагает внести его в список культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО.

«Стрелка» создаст новый культурный образ Беляева

Издательство Strelka Press совместно с галереей «Беляево» запускает программу Belyayevo Forever с выставками и экскурсиями.

«Стрелка» создаст новый культурный образ Беляева
Издательство Strelka Press совместно с галереей «Беляево» запускает программу Belyayevo Forever с выставками и экскурсиями.

Массовый приход: Куба Снопек о типовых храмах в Москве и польском опыте
Массовый приход: Куба Снопек о типовых храмах в Москве и польском опыте Наблюдая строительство типовых быстровозводимых храмов по всей Москве, архитектор из Польши Куба Снопек предлагает вспомнить опыт родной страны и сравнить подход к архитектуре церквей.
Массовый приход: Куба Снопек о типовых храмах в Москве и польском опыте

Массовый приход: Куба Снопек о типовых храмах в Москве и польском опыте
Наблюдая строительство типовых быстровозводимых храмов по всей Москве, архитектор из Польши Куба Снопек предлагает вспомнить опыт родной страны и сравнить подход к архитектуре церквей.