Личный опыт: Как включить советский микрорайон в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Польский архитектор Куба Снопек несколько лет изучал историю и архитектуру типичного советского микрорайона Беляево и предлагает внести его в список культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО.