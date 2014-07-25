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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Группа «Поехали» играет на Красной площади, плачет и выполняет другие фанатские задания
Группа «Поехали» играет на Красной площади, плачет и выполняет другие фанатские задания В первом выпуске шоу The Village «Фанты от фанатов»
Группа «Поехали» играет на Красной площади, плачет и выполняет другие фанатские задания

Группа «Поехали» играет на Красной площади, плачет и выполняет другие фанатские задания
В первом выпуске шоу The Village «Фанты от фанатов»

Хедлайнерами фестиваля «Боль» станут The Good, The Bad & The Queen

Еще выступят Монеточка, Mnogoznaal и Kikagaku Moyo

Хедлайнерами фестиваля «Боль» станут The Good, The Bad & The Queen

Стоит ли переезжать в Болгарию
Стоит ли переезжать в Болгарию The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес на Чёрном море
Стоит ли переезжать в Болгарию

Стоит ли переезжать в Болгарию
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес на Чёрном море

Стоит ли переезжать в Индонезию
Стоит ли переезжать в Индонезию The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес на островах в океане
Стоит ли переезжать в Индонезию

Стоит ли переезжать в Индонезию
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес на островах в океане

Где играть в настольные игры в Санкт-Петербурге
Где играть в настольные игры в Санкт-Петербурге Десять мест, где можно комфортно сыграть не одну партию
Где играть в настольные игры в Санкт-Петербурге

Где играть в настольные игры в Санкт-Петербурге
Десять мест, где можно комфортно сыграть не одну партию

Стоит ли переезжать в Латвию
Стоит ли переезжать в Латвию The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в Прибалтике
Стоит ли переезжать в Латвию

Стоит ли переезжать в Латвию
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в Прибалтике

Стоит ли переезжать в Хорватию
Стоит ли переезжать в Хорватию The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес на Балканах
Стоит ли переезжать в Хорватию

Стоит ли переезжать в Хорватию
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес на Балканах

Стоит ли переезжать в Португалию
Стоит ли переезжать в Португалию The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в Южной Европе
Стоит ли переезжать в Португалию

Стоит ли переезжать в Португалию
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в Южной Европе

Стоит ли переезжать в Великобританию

Стоит ли переезжать в ВеликобританиюThe Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в Соединённом Королевстве

Стоит ли переезжать в Великобританию

Стоит ли переезжать в Великобританию
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в Соединённом Королевстве

Суши-бистро Cutfish, новая точка 365 detox, три кафе на ВДНХ
Суши-бистро Cutfish, новая точка 365 detox, три кафе на ВДНХ The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Суши-бистро Cutfish, новая точка 365 detox, три кафе на ВДНХ

Суши-бистро Cutfish, новая точка 365 detox, три кафе на ВДНХ
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Ресторан «Поехали» закрывается

Ресторан работает до 1 мая 2016 года

Ресторан «Поехали» закрывается

Стоит ли переезжать в Нидерланды

Стоит ли переезжать в НидерландыThe Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в одной из самых либеральных стран Европы

Стоит ли переезжать в Нидерланды

Стоит ли переезжать в Нидерланды
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в одной из самых либеральных стран Европы

Стоит ли переезжать в Швецию

Стоит ли переезжать в ШвециюThe Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в Скандинавии

Стоит ли переезжать в Швецию

Стоит ли переезжать в Швецию
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в Скандинавии

Стоит ли переезжать в Канаду

Стоит ли переезжать в КанадуThe Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес к северу от США

Стоит ли переезжать в Канаду

Стоит ли переезжать в Канаду
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес к северу от США

Как работается в компаниях за рубежом
Как работается в компаниях за рубежом The Village узнал, в чём особенность работы в Латвии, Италии, Сингапуре и Японии
Как работается в компаниях за рубежом

Как работается в компаниях за рубежом
The Village узнал, в чём особенность работы в Латвии, Италии, Сингапуре и Японии

Стоит ли переезжать в Гонконг

Стоит ли переезжать в ГонконгThe Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в самом открытом регионе Китая

Стоит ли переезжать в Гонконг

Стоит ли переезжать в Гонконг
The Village узнал, сложно ли пойти учиться, найти работу и создать бизнес в самом открытом регионе Китая

Стоит ли переезжать во Францию

Стоит ли переезжать во ФранциюThe Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в страну и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать во Францию

Стоит ли переезжать во Францию
The Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в страну и чего от этого ждать

Зачем ехать во Владивосток

Зачем ехать во ВладивостокС помощью жителей Владивостока The Village узнал, что отличает столицу Приморья от других городов России и почему её действительно стоит посетить

Зачем ехать во Владивосток

Зачем ехать во Владивосток
С помощью жителей Владивостока The Village узнал, что отличает столицу Приморья от других городов России и почему её действительно стоит посетить

Стоит ли переезжать в Аргентину

Стоит ли переезжать в АргентинуThe Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в Южную Америку и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в Аргентину

Стоит ли переезжать в Аргентину
The Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в Южную Америку и чего от этого ждать

Куда уехать от зимы
Куда уехать от зимы В этом году The Village выпустил серию материалов об эмиграции в разные страны. Выясняем, как можно надолго уехать в тёплые края
Куда уехать от зимы

Куда уехать от зимы
В этом году The Village выпустил серию материалов об эмиграции в разные страны. Выясняем, как можно надолго уехать в тёплые края

Стоит ли переезжать в Черногорию

Стоит ли переезжать в ЧерногориюThe Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес на Балканы и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в Черногорию

Стоит ли переезжать в Черногорию
The Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес на Балканы и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в Германию

Стоит ли переезжать в ГерманиюThe Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в самую богатую страну Европы и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в Германию

Стоит ли переезжать в Германию
The Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в самую богатую страну Европы и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в Таиланд

Стоит ли переезжать в ТаиландThe Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в Юго-Восточную Азию и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в Таиланд

Стоит ли переезжать в Таиланд
The Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в Юго-Восточную Азию и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в Италию

Стоит ли переезжать в ИталиюThe Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес на Апеннины и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в Италию

Стоит ли переезжать в Италию
The Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес на Апеннины и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в Австралию

Стоит ли переезжать в АвстралиюThe Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в другую часть света и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в Австралию

Стоит ли переезжать в Австралию
The Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в другую часть света и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в Испанию

Стоит ли переезжать в ИспаниюThe Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес на Пиренеях и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в Испанию

Стоит ли переезжать в Испанию
The Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес на Пиренеях и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в США

Стоит ли переезжать в СШАThe Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в Штатах и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в США

Стоит ли переезжать в США
The Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в Штатах и чего от этого ждать

5 зимних коктейлей для домашней вечеринки
5 зимних коктейлей для домашней вечеринки Два горячих и три холодных коктейля с кальвадосом, текилой, джином, кленовым сиропом, мёдом и редисом от барменов Saxon+Parole, Delicatessen, The Box, «Поехали» и Drink your Seoul
5 зимних коктейлей для домашней вечеринки

5 зимних коктейлей для домашней вечеринки
Два горячих и три холодных коктейля с кальвадосом, текилой, джином, кленовым сиропом, мёдом и редисом от барменов Saxon+Parole, Delicatessen, The Box, «Поехали» и Drink your Seoul

7 кафе, ресторанов, баров и пабов, открывшихся в ноябре
7 кафе, ресторанов, баров и пабов, открывшихся в ноябре Первый ресторан Елены Чекаловой, ещё один ресторан Андрея Деллоса, бельгийская пивная и винный бар — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Москве в ноябре
7 кафе, ресторанов, баров и пабов, открывшихся в ноябре

7 кафе, ресторанов, баров и пабов, открывшихся в ноябре
Первый ресторан Елены Чекаловой, ещё один ресторан Андрея Деллоса, бельгийская пивная и винный бар — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Москве в ноябре

Ресторан и бар «Поехали»
Ресторан и бар «Поехали» Знаменитые серые щи Елены Чекаловой в настоящем ресторане на Петровке
Ресторан и бар «Поехали»

Ресторан и бар «Поехали»
Знаменитые серые щи Елены Чекаловой в настоящем ресторане на Петровке

17 новых кафе, ресторанов, баров и один продуктовый магазин
17 новых кафе, ресторанов, баров и один продуктовый магазин Кафе и бар Holy Fox, суши-бар владельцев «Сумосана», пиццерия Zotman Pizza Pie, ресторан греческой кухни Molon Lave и ещё 14 мест — The Village узнал, какие заведения открываются в городе осенью
17 новых кафе, ресторанов, баров и один продуктовый магазин

17 новых кафе, ресторанов, баров и один продуктовый магазин
Кафе и бар Holy Fox, суши-бар владельцев «Сумосана», пиццерия Zotman Pizza Pie, ресторан греческой кухни Molon Lave и ещё 14 мест — The Village узнал, какие заведения открываются в городе осенью

«О да! Еда!»: Что и где есть на фестивале
«О да! Еда!»: Что и где есть на фестивале The Village составил гид по тому, что можно будет попробовать и купить на гастрономическом фестивале «О да! Еда!» в эти выходные
«О да! Еда!»: Что и где есть на фестивале

«О да! Еда!»: Что и где есть на фестивале
The Village составил гид по тому, что можно будет попробовать и купить на гастрономическом фестивале «О да! Еда!» в эти выходные