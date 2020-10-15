Декларация о правах и свободах дельфинов и китов
Документ подписали в ходе Петербургского международного культурного форума
Второй черный список Минкультуры
В перечень попали шесть деятелей культуры, чье присутствие на Петербургском форуме нежелательно для министерства
Список нежелательных гостей Петербургского культурного форума
Перечень составил первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов
Владимир Путин — об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова
Президент отказался освобождать Сенцова, осужденного на 20 лет за подготовку терактов
Образовательный проект «Чапаев» начнет работу в феврале
Сайт будет посвящен истории отечественного кино